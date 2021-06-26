張學友傳放售怡峯「三複式」叫價4.3億

市場消息指出，上述單位包括怡峯一個頂層複式戶及對落一層一個單位，總實用面積約4655方呎，連4個車位。據區內代理稱，單位原由張學友等居住，有傳近日張氏一家遷入南區另一分層豪宅，隨即放售上述物業，叫價4.3億元，每實呎叫價9.2萬元。

實用4655呎 如售出呎價逾9萬

上述物業由張學友及羅美薇分別於1993年及2004年以合共4630萬元購入，現叫價較當年購入價高出3.83億元或逾8倍。

事實上，怡峯名人業主眾多，2017年資深藝人「四哥」謝賢以8500萬元購入淺水灣怡峰一個單位，以實用1939方呎計、實呎4.38萬元，2018年以原價8500萬元轉讓予其兒子謝霆鋒。

其他不乏大額豪宅成交。山頂施勳道倚巒雙號洋房，實用3581方呎，以約4.7億元「賣殼」售出、實呎13.1萬元，相信售價、呎價均創屋苑新高；原業主2012年9月以約2.85億元購入，帳面獲利1.85億元或65%。

倚巒洋房4.7億易手 呎價13萬創新高

大型屋苑方面，中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河鯉景灣怡海閣連平台特色戶，實用808方呎，3房連套房，放盤不足3日以1768萬元易手，實呎21,881元，創同類新高價成交；原業主2012年以888萬元買入，持貨9年，帳面獲利880萬元，單位升值近1倍。

鯉景灣平台特色戶1768萬沽

同類破頂價

不過，港島亦有個別二手業主蝕使費沽貨，利嘉閣助理分區經理武秉強表示，小西灣藍灣半島1座中低層H室，實用566方呎、3房連套房，成交價1000萬元、實呎17,668元；原業主2018年4月，以約960萬元購入，持貨滿3年，帳面賺約40萬元或約4.2%，惟若扣除釐印費和代理佣金等雜項開支，估計實蝕約10餘萬元。

中原副區域營業經理黎浩棠稱，紅磡黃埔花園2期3座低層H室，實用389方呎兩房戶，以726萬元成交，實呎18,663元；原業主2005年以192萬元購入單位，帳面賺534萬元或2.8倍。