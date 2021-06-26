市建局土瓜灣庇利街可建1150伙 收36份意向

凱滙後 7年來最大規模重建

上述物業位於庇利街/榮光街，毗鄰為紅磡環海．東岸及碧麗花園，地盤面積7.97萬方呎，最高可建樓面717,464方呎，包括約11.95萬方呎商業樓面，預計提供1150個住宅單位，為2014年9月後，市建局批出觀塘市中心第二、三發展區項目（現為凱滙1及2期）涉近150萬方呎發展樓面後，近7年來最大型市區重建項目。

地盤毗鄰環海．東岸 最高估值107億

市建局公布，項目收到36份合作發展意向書。遞交意向書的發展商，包括本地大孖沙如新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）等，另鷹君（0041）、中海外（0688）、招商局置地（0978）、英皇國際（0163）、佳兆業（1638）、遠展（0035）、旭輝（0884）、華懋、南豐、爪哇（0251）等亦有遞交意向書。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目為大規模市區地皮，而市區項目亦有一定剛性需求，港鐵屯馬線通車亦有利該項目；若集團投得項目，料將興建逾千伙。佳兆業資本市場部總經理杜晴稱，項目鄰近港鐵站，集團看好其發展潛力。綜合各測量師行資料，市場最高估值達107.62億元，預計每方呎樓面地價1.3萬至1.5萬元。