財團流浮山申建4829伙 樓面涉229萬呎

規模等同嘉湖山莊1/3

城規會文件顯示，地皮對面為天澤邨及天恒邨，面積約55.59萬方呎，現坐落於於「綠化地帶」及「休憩用地」，有關財團希望將地皮改劃為「住宅（甲類）」用途，並以地積比率4.156倍發展，將會興建11幢住宅大廈，當中7幢物業約30至31層高、另4幢約5層高，合共提供4829個單位。上述申請由新金盛有限公司提出，其公司董事包括馬主薛麗怡（SIT, LAI YEE JESSICA）；她續稱，改劃可改善香港房屋短缺的問題，而擬議私人房屋發展，能平衡公營和私營房屋的比例。

粉錦公路住宅官地收17標書 港資為主

另一方面，粉嶺粉錦公路與青山公路-古洞住宅官地昨日截標，地政總署收到17份標書，入標發展商以港資為主，並以獨資競投，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐、嘉里（0683）、華懋、英皇國際（0163）、其士國際（0025）、永泰地產（0369）、佳兆業（1638）、漢國置業（0160）、建灝地產。

另信置（0083）伙招商局置地（0978）及爪哇控股（0251）合組財團競投，而九建（0035）亦有入標。

毗鄰高爾夫球會

樓面呎價最高估值8000元

中原地產測量師張競達表示，上述地皮易於剪裁，但位置較遠離未來的鐵路站，地皮規模亦較細，總投資額不高，較吸引不少中小型發展商參與競投，是次收到17份標書，較預期中踴躍，加上新地今年4月以每方呎樓面地價7184元，投得古洞第25區住宅地皮，為該區發展添信心。

上述地皮毗鄰粉嶺高爾夫球會，鄰近恒地現正銷售的高爾夫．御苑，地皮面積約4.74萬方呎，最高可建樓面約28.42萬方呎，地皮估值14.5億至22.68億元，每方呎樓面地價約5100至近8000元。