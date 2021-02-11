CCL距兩年前歷史高峰1.25%

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，最新報190.88點，按周升0.82%，創8周即逾2個月以來的最大按周升幅。同時，CCL（中小型單位）報188.43點，創96周即約24個月新高，按周升0.87%；CCL（大型單位）報186.35點，按周升0.52%，創100周即約25個月以來新高。

豪宅指數創100周新高

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL四大整體指數齊升3周，是72周、即約16個月以來再現（即2020年2月）。以今年上半年計，CCL暫累升6.74%，CCL Mass累升6.46%，CCL（中小型單位）累升6.64%，CCL（大型單位）累升7.22% 。

分區方面，新界西CCL Mass最新報175.81點，為歷史第三高，按周升0.34%，指數連升7周共3.62%，是9年以來首次。同時，新界東CCL Mass報202.73點，為4周內第二次達200點，指數創141周即約34個月（即2018年10月後）新高，按周升3.85%。

新界西樓價創歷史第三高

至於市區，港島CCL Mass報192.79點，按周升0.78%，升幅8周以來最大；九龍CCL Mass報186.11點，按周跌0.25%，指數上周創94周新高後單周回軟。