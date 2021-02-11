維港1號首日收1300票 超額5.1倍 柏傲莊III再沽兩伙河景4房 呎價貼3.1萬

明報記者 林尚民

樓花期長約21個月的維港1號，周四公布首批212伙價單，1房折實入場費656萬元，首批折實均呎22,977元，較今年4月恒地（0012）啟德THE HENLEY I首批折實均呎26,448元低逾13%，加上屬跑道區首個全新住宅，因而備受市場關注。

首日收票成績與晉環相若

市場消息指出，項目昨天單日收逾1300票，超額5.1倍，成績相當不俗，而項目設於九龍灣國際交易中心的示範單位，亦已對外開放，即使昨天是上班日，但睇樓參觀反應仍熾熱。今年迄今多個新盤推出，不少收票數字均理想，最矚目為新世界（0017）牽頭大圍站柏傲莊III，5月底首天收票單日收逾5700票，較首張價單182伙超額逾30倍；至於路勁牽頭的港島南岸1期晉環，4月底首日收票，單日亦錄逾1300票，較首張價單160伙超額7倍。

屯馬線明全線通車

尚‧珒溋代理送千程車費

另港鐵屯馬線明日全線通車之際，啟德同區其他新盤亦有促銷新動作；龍湖 （0960）和合景泰富 （1813）合作的尚‧珒溋，獲四大地產代理送出1000程屯馬線車費予該盤買家，名額暫定20個。

此外，多個新盤持續錄高價成交，其中柏傲莊III最新售出兩伙，屬8A座42及43樓、向城門河景4房戶，實用1210及1269方呎，成交價3704.78萬元及3949萬元，實呎3.06萬及3.11萬元；項目本月開售至今累沽841伙、套現逾125億元。

高爾夫‧御苑洋房8000萬沽

項目新高

恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑，以招標形式售出A8獨立洋房，實用3,063方呎，5房設計，設私人泳池另連1434方呎花園等，成交價8000萬元，創項目新高，實呎逾2.61萬元，則屬項目洋房呎價新高。高爾夫‧御苑全盤至今累售398伙，總共套現48.7億元。

香港興業（0480）愉景灣意峰9號洋房，實用2023方呎連3045方呎花園等，以5300萬元售出，實呎2.61萬元；同系愉景灣意堤5座7樓E室，實用763方呎2房戶，亦以1175.1萬元售出、實呎逾1.5萬元。