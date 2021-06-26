微軟推Windows 11 首引Android軟件

開放Microsoft Store

不會限用其支付系統

Windows 11搭載的全新Microsoft Store平台，內有Microsoft Teams、Visual Studio、Disney+、Adobe Creative Cloud、Zoom 和Canva等應用程序。微軟表示，正採取措施開放Microsoft Store，為開發者提供更多盈利機會，不會要求開發者使用其支付系統，與蘋果App Store形成強烈對比。不過如果應用程式開發者想使用微軟的支付系統，他們仍要向該公司支付銷售額的15%。遊戲開發者的收費則為12%。

此外，英國監管機構就虛假評論，對亞馬遜和Google（GOOG）展開調查。英國競爭和市場管理局（CMA）表示，下一階段的工作，將會是收集更多資訊，以確定這些公司有否採取足夠措施，保護消費者免受網上產品的虛假評論影響。CMA憂慮，網上評論系統，未能充份防止賣家操控評論。

（綜合報道）

[國際金融]