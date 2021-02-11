美PCE物價指數升3.4% 創30年最高

通脹升溫 美10年債息升穿1.5厘

美國上月整體的PCE物價指數按年升3.9%，較4月的3.6%升幅進一步提高，並遠高於聯儲局所訂的2%通脹目標。不過聯儲局官員認為，目前的通脹上行壓力只屬短暫。由於刺激支出及福利減少，5月的美國個人收入按月減少2%，不過該月的美國個人支出按月持平。福特汽車（Ford，F）技術總監華盛頓（Ken Washington）過檔亞馬遜（AMZN）擔任軟件工程副總裁，惹來外界對亞馬遜可能進軍汽車業的揣測。根據福特網站，華盛頓任內的職責包括為福特建構下一代汽車電力架構、發展傳感技術、能源、推進系統及可持續性等。

松下（Panasonic，6752.TO）在截至3月底的一年內，沽清其對電池客戶特斯拉（Tesla，TSLA）的全部持股。據悉，松下於2010年以每股21.15美元的價格，購入140萬股特斯拉，並在去年經歷1股拆5股。松下沽出全部特斯拉持貨，可獲利約4000億日圓（約280億港元）。松下表示，已通知特斯拉相關交易，此舉不會影響對特斯拉的電池供應，兩家公司仍將保持良好關係。另外，東芝（Toshiba，6502.TO）董事會主席永山治，在該公司年度股東大會的投票被趕下台，是日本激進股東行動的里程碑。在此次投票前發布的一份經股東委託的報告，引起巨大爭議。

（綜合報道）

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