Nike上季大中華銷售僅增9% 北美市場增長強勁 股價飈14％

【明報專訊】因發表抵制新疆棉的聲明而自3月底起被部分內地消費者杯葛的Nike(NKE),在3至5月的第四財季於大中華區的銷售額,比去年同期疫情期間增長17%,但遠低於期內北美銷售額的141%升幅。若以恒定匯率計算,上季大中華區的銷售額按年升幅只有9%(見圖)。面對與內地品牌的激烈競爭,Nike行政總裁多納霍(John Donahoe)聲言,Nike是「屬於中國、為中國服務的品牌」(a brand that is of China and for China),強調在中國市場發展超過40年,相信當地仍會是Nike迅速增長的市場。