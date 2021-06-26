Nike上季大中華銷售僅增9% 北美市場增長強勁 股價飈14％

不過憑藉北美銷售強勁反彈，Nike第四財季的全球銷售額按年增長接近1倍至123.4億美元，是其半世紀以來最強勁的季度銷售額。上季Nike錄得15億美元利潤，相比去年同期虧損7.9億美元。Nike股價早段急升14%，創歷史新高。

CEO：Nike屬於中國

隨着經濟活動重啟，消費者重返商店購物、體育賽事恢復，Nike第四財季在其最大的北美市場，銷售額按年增長141%至53.8億美元創新高。若與疫情爆發前的2019年第四財季相比，Nike上季的北美銷售額升幅也達到29%。

至於大中華市場，Nike上季的銷售額超過19億美元，低於分析師預期的22億美元。不過Nike管理層強調，大中華區的銷情每月逐步改善。多納霍表示，Nike創辦人及前行政總裁奈特（Phil Knight）為中國市場投入大量時間和精力，令Nike「如今成為中國最大的運動品牌」。

Nike上季在全球的直銷收入（包括通過應用程式、網站或自營商店獲取的銷售額）按年增長73%至45億美元，當中數碼銷售（digital sales）按年升41%。

數碼銷售按年升41%

Nike表示，其會員制度某程度帶動了電商業務。享受優先購物等特權的會員，上季的網上消費金額達到破紀錄的30億美元。Nike目前在全球擁有超過3億會員。

總括來說，Nike在2021財年的收入按年增長19%至445億美元，利潤增長超過1倍達到57億美元。全年毛利率增至44.8%，較2019年高出1.4個百分點。

2021財年利潤增長逾1倍

Nike期望在6月開始的2022財年，收入可按年增長超過10%，突破500億美元大關。Nike預計，隨着直銷業務增強，利潤率可望繼續擴大，預計到2025年，直銷將佔整體銷售額約60%，目前為40%左右。

（綜合報道）

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