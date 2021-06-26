Nike上季大中華銷售僅增9% 北美市場增長強勁 股價飈14％

【明報專訊】因發表抵制新疆棉的聲明而自3月底起被部分內地消費者杯葛的Nike（NKE），在3至5月的第四財季於大中華區的銷售額，比去年同期疫情期間增長17%，但遠低於期內北美銷售額的141%升幅。若以恒定匯率計算，上季大中華區的銷售額按年升幅只有9%（見圖）。面對與內地品牌的激烈競爭，Nike行政總裁多納霍（John Donahoe）聲言，Nike是「屬於中國、為中國服務的品牌」（a brand that is of China and for China），強調在中國市場發展超過40年，相信當地仍會是Nike迅速增長的市場。
不過憑藉北美銷售強勁反彈，Nike第四財季的全球銷售額按年增長接近1倍至123.4億美元，是其半世紀以來最強勁的季度銷售額。上季Nike錄得15億美元利潤，相比去年同期虧損7.9億美元。Nike股價早段急升14%，創歷史新高。
CEO：Nike屬於中國
隨着經濟活動重啟，消費者重返商店購物、體育賽事恢復，Nike第四財季在其最大的北美市場，銷售額按年增長141%至53.8億美元創新高。若與疫情爆發前的2019年第四財季相比，Nike上季的北美銷售額升幅也達到29%。
至於大中華市場，Nike上季的銷售額超過19億美元，低於分析師預期的22億美元。不過Nike管理層強調，大中華區的銷情每月逐步改善。多納霍表示，Nike創辦人及前行政總裁奈特（Phil Knight）為中國市場投入大量時間和精力，令Nike「如今成為中國最大的運動品牌」。
Nike上季在全球的直銷收入（包括通過應用程式、網站或自營商店獲取的銷售額）按年增長73%至45億美元，當中數碼銷售（digital sales）按年升41%。
數碼銷售按年升41%
Nike表示，其會員制度某程度帶動了電商業務。享受優先購物等特權的會員，上季的網上消費金額達到破紀錄的30億美元。Nike目前在全球擁有超過3億會員。
總括來說，Nike在2021財年的收入按年增長19%至445億美元，利潤增長超過1倍達到57億美元。全年毛利率增至44.8%，較2019年高出1.4個百分點。
2021財年利潤增長逾1倍
Nike期望在6月開始的2022財年，收入可按年增長超過10%，突破500億美元大關。Nike預計，隨着直銷業務增強，利潤率可望繼續擴大，預計到2025年，直銷將佔整體銷售額約60%，目前為40%左右。