中港照相虧轉盈 全年賺3363萬

【明報專訊】經營快圖美的中港照相（1123）公布，截至今年3月底的全年度扭虧為盈，全年純利3363.5萬元，上財年錄淨虧損2910萬元。每股盈利為0.0284元，恢復派末期息每股0.01元。集團在期內獲取多項政府補貼共2550萬元，同時錄得投資物業公平值收益1940萬元，上財年此項虧損為360萬元，並同時錄得匯兌收益淨額230萬元。
派末期息每股0.01元
集團截至3月底財年收益按年增4.1%至9.17億元。集團指攝影分類銷售額因旅遊限制及經濟轉差而大幅下跌，但此跌幅大部分被消費電子產品及家用電器分類的銷售額升幅抵消，因港人留待家中的時間比以往長。期內，快圖美的銷售額按年跌20%，傳統相片總打印量跌31%，證件相片打印量跌26%。
對於扭虧為盈，集團解釋是由於年內密切留意成本控制，着重嚴格的存貨控制及維持穩健的營運資金水平。年內與業主就租金寬免進行磋商，並錄得租金寬減270萬元。同時，集團繼續重整店舖網絡，關閉表現欠佳的店舖，並向業務伙伴尋求降低收費。截至3月底的快圖美店舖共有56間，按年減少2間；AV Life生活影音零售店舖13間，維持不變。
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