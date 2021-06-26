中移動香港向市民派10萬張5G體驗卡

流動電話號碼客戶達500 萬

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，5G網絡推出逾一年，5G客戶ARPU（每月戶平均收入）推動整體ARPU有明顯上升。李帆風又稱，暫時未能透露5G客戶的比例，但隨着下半年更多5G手機的推出，可再推動5G上客量。

5G客戶ARPU明顯上升

李帆風又稱，集團即日起向全港市民派發10萬張的5G數據體驗卡，該卡使用期為30日，流量為30GB，會透過街站、企業合作和贈送給現有客戶；會視乎活動的反應，考慮是否加推數量。但他未有回應是次活動，預計能吸納多少5G客戶。他續稱，現階段5G仍處於起步，未見市場出現價格戰。

對於政府的「太空卡」實名制計劃，李帆風表示，集團斥資幾百萬元建立數據庫，目前正進行內部測試，預計今年第三季可提早開放供用戶預先登記。

他透露，集團自2019年的起自建家居寬頻網絡，目前覆蓋率達40％，累計覆蓋已超過113萬住戶。