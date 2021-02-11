標普維持中國信用評級 上調GDP預測

稱短期經濟增長風險依然較高

同時，標普指出，穩定展望反映雖然疫情難以預測，並存在地緣政治風險的不利因素，但有效的防疫措施及迅速推廣疫苗接種，令中國未來兩至三年將保持高於平均水平的總體GDP增速。隨着政策對經濟的支持漸漸放緩，並繼續限制地方政府的預算外舉債，預計中國財政表現也將得到改善。標普預計，2021年財政赤字將縮小，廣義政府債務淨值將增加7.3%，而2022至2024年期間的平均增速則會放緩至4.1%，這當中計入了地方政府發行的專項債和表外借款。

不過，標普警告，雖然中國於去年第二季開始已呈現相對平穩的經濟復蘇，但復蘇形態卻不平衡，消費仍受制於疫情不確定；城市居民儲蓄率仍高於疫前水平。雖然外部需求強勁，但高基數以及對醫療用品等市場需求放緩，年底前出口增速或也將放緩；政府逐步收緊政策也可能抑制投資增速，短期經濟增長面臨的風險依然較高。

指信息自由流動形成制衡機制較弱

此外，標普認為，中國長期以來出現部委和國務院之間的協調問題，有時會導致政策不確定性和突發性，而且信息自由流動形成的制衡機制較弱，使民企生產力的提升受到抑制。標普指中國若想3年後繼續維持高於同水平國家的超常經濟表現，可能需要深化結構性改革。

標普同日亦將亞太區經濟增長預測從7.3%下調至7.1%，主要是疫情導致區內不同國家的復蘇持續不平衡。而受惠於貿易推動，標普將香港今年經濟增長預期從4.2%上調至6.5%。該行指疫苗接種率能否達到70%水平，將決定消費反彈的速度。中國、韓國和新加坡可能在今年第三季達到該水平，隨後是澳洲和日本，可能於2022年初達到。