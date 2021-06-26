小鵬汽車首日孖展僅超購1.5倍 獲豁免3年業績 來港第一上市有望受惠「北水」

明報記者 馬迪帆

由於在美上市中概股來港前一般會炒作一輪，因此股價水位通常欠佳，令投資者興趣不大。小鵬美國預託證券（ADR）（美：XPEV）過去一個月內飈升近四成，截至昨夜9時，小鵬ADR報40.95美元。以公告中採用匯率計算，港股定價上限180元，暫較美股有13%溢價。

康諾亞首日錄262億元孖展

現時正招股4隻新股中，則以康諾亞反應最佳，首日錄得262億元孖展（見表），以該股公開發售集資額3.11億元，相當於已超購83倍。康諾亞主研自體免疫、腫瘤療法，公司前期投資者包括高瓴資本、博裕資本、聯想控股（3396）、禮來等。康諾亞、小鵬汽車招股期均將於下周三（30日）中午12時截止。

小鵬昨日上載招股書，其中顯示公司擬進行港美兩地雙重第一上市。不過，來港作主要上市需公司3年往績，小鵬由2019年財年起才有年度營業紀錄。公司就此指出，已獲得港交所授出豁免。此外，為符合港交所對WVR架構要求，阿里巴巴（9988）亦與公司創始人何小鵬簽訂協議，前者將每股5票的C類股份轉為普通股份，並放棄董事委任及罷免權；而何小鵬承諾未來使用自身股權，支持阿里提名的董事。根據最新架構，上市後，將僅有兩名創始人何小鵬、夏珩享有一股多票，兩人共持有76.2%投票權。

歸創通橋凍資約3000億

至於昨日截止招股的另一新股歸創通橋（2190），成功吸納大量資金，據市場消息指該股凍資約3000億元，吸引44萬人認購，料超購1190倍。下周一（28日）將有兩隻新股掛牌，均獲約4萬人認購，昨日暗盤表現各異。於輝立暗盤，越秀地產（0123）旗下越秀服務（6626）微跌0.2%，收報4.87元。每手500股，每手帳面蝕5元。工程股森松國際（2155）獲炒作，於輝立暗盤飈升62%，收報4.01元。每手1000股，每手帳面賺1530元。公司本次全球發售2.5億股，昨夜於輝立盤中成交3810萬股；富途盤中成交近5400萬股，交投極為活躍。

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