AEON信貸壞帳降 首季純利升近29%

期內，集團收入按年跌14.5%至2.54億元，當中淨利息收入按年減14.7%至2.09億元，反映信貸需求仍然疲弱。以分部收入計，信用卡業務收入按年減13%至2.01億元，而私人貸款及保險業務的收入，分別按年減21%及1.7%。因此，期內扣除減值前之營運溢利，按年跌32%至1.09億元。

淨利息收入按年減15%

反映信貸需求疲弱

集團表示，隨着本地逐步放寬社交距離限制，經濟活動有些許復蘇迹象，失業率有所下跌及本地消費輕微上升。消費信貸需求總體仍疲弱，但集團已擴大信用卡及私人貸款的推廣規模。集團指，會繼續加強信貸評估標準，審慎管理信貸風險。

逾期貸款跌45% 改善減值損失

事實上，集團期內純利上升，主要因逾期客戶貸款大減45.3%至1.48億元，逾期客戶貸款比率由去年同期的6%減至今年首季度的3.7%，以致減值虧損及減值準備大幅減少95%。集團表示，持續加強信貸評估有助提高優質資產組合，加上預期經濟狀况有起色，以及集團努力追收欠款，都令減值損失減少。AEON信貸昨日績前收報5.2元，升0.4%。