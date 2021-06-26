中免遞上市申請 去年度純利增逾三成

此前據外電報道稱，中免集團擬來港集資70億至100億美元（約546億至780億港元），最快今年年底上市，有望超越快手（1024） 成為年內最大規模IPO。

最快今年底上市 成年內最大規模IPO

中免目前已在A股上市，估值接近5800億元，央企中旅集團為大股東，持股約53.3%。集團於1984年成立，據招股書顯示，公司為全球最大的旅遊零售運營商，去年公司佔全球旅遊零售行業市場份額的22.6%。

據招股文件，中免去年業績主要由海南的離島免稅店撐起，貢獻收入大增1.3倍至299.62億元，相反機場免稅店業務則因疫情打擊境外旅遊，去年度收入大幅下跌37.2%至200億元。

稱集資用作開設海外市內免稅店

集團表示，今次來港上市集資，其中一項主要用途是開設海外市內免稅店，包括進一步擴大在香港及澳門的免稅店的網絡，以及尋找機會在亞洲熱門旅遊城市開設免稅店。其他用途則包括翻新內地商店、開發旅遊商業綜合項目、改善供應鏈效率等。

明報記者

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