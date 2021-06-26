美科技股A股帶動 恒指3天累漲近千點

滬深股市連續6日成交破萬億

人行連續第二日逆回購淨投放200億元人民幣，上證綜指連升5個交易日，昨升穿3600點大關，收報3607點，升1.15%；深證成指收復15,000點大關，收報15,003點，升1.48%。外資透過滬深股通淨買入A股達141億元人民幣，是本月以來最多。

美團升近半成 表現最強藍籌

恒生科指昨收報8235點，升2.44%，快手（1024）升8%最勁。美團（3690）升4.76%，收報330元，是昨日表現最強藍籌。騰訊（0700）盤中一度重返600元，收報598.5元，升2.66%。北水南下淨流入35.74億元，而騰訊終見淨流入。

六福（0590）績佳，股價大升12.68%，創52周高，連帶同業周大福（1929）創上市新高，高見17.5元，收報17.3元，升1.89%。波司登（3998）績後連升兩日，昨升4.64%。以全周計，信義光能（0968）、美團及中石油（0857）均累升逾9%（見表），海底撈（6862）則累跌逾6%，是最差表現的藍籌股。

耀才：下半年看好航運科技股

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝表示，恒指周內做好，源自內地A股及美國科技股表現好。他認為A股下周若繼續做好，港股或可見29,500點，但要留意月底半年結後流動性會否收緊。下半年他續看好航運股，因運費正在上升，未見有大跌可能，亦看好科技股，但要留意該板塊波動較大。