李寧盈喜 料純利增最少1.64倍

料受惠「新疆棉」國潮復興

李寧在盈喜公告指出，業績改善主要由於收入增長超過60%以及經營利潤率持續改善。回顧李寧2020年中期的表現，當時儘管受到新冠疫情影響，惟內需依然強勁。

中期收入增逾六成

更重要是自2019年起「國潮」回歸，加上中美貿易摩擦等刺激，令到中國消費者發起支持「國貨」的風潮，一眾中國體育用品股再受關注，特別是李寧除了鞋類業務，旗下服裝業務亦增長迅速，帶動李寧即使在疫情底下，2020年中期收入亦僅輕微下降約1%，至61.81億元，按是次盈喜提到的2021年收入更增長超過60%計算，意味上半年李寧收入已近99億元。

在今年3月底「新疆棉」事件鬧得熱哄哄時，李寧一方面官宣拒入「良好棉花聯盟」，另一方面更公布簽內地劇《陳情令》主角肖戰成為代言人，在3月25日股價曾單日升逾10%。

積極宣傳強化品牌形象 股價屢創新高

集團在5月又再聯合敦煌博物館推出「李寧CF溯」系列，加強品牌的中國化形象等，股價亦隨之水漲船高，在近期創新高，曾高見86.15元（港元‧下同），昨稍回軟至82.6元，跌0.48%，成交額14.15億元。