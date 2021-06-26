彭博：內地政府擬派代表 加入螞蟻管理層

可實時掌握螞蟻動向

彭博分析稱，這可能迫使螞蟻的經營模式愈來愈像傳統金融定位，按傳統金融公司的本益比計算，螞蟻目前估值與早期時相差甚遠，目前應在290億美元到1150億美元之間，遠低於去年未出現監管風波時，可望達至3200億美元估值。

至於早期投資螞蟻的美國基金公司富達投資，持有螞蟻0.14％股權，該基金亦預料螞蟻估值由2950億美元下調到了1440億美元左右；持股0.33%的華平投資認為其估值會在2000億美元至2500億美元之間。

監管機構抑制大型科企市場影響力

分析又指出，監管機構所稱的整改現正在進行，令多家大型科技公司的金融業務受到影響，如騰訊（0700）、京東（9618）、字節跳動和滴滴出行等。分析提到，監管機構正設法抑制相關公司的市場影響力，相關公司的利潤可能會大不如前。

據彭博數據庫研究預測，中國有逾數億人口，網貸業務和科技金融產品是最具增長潛力的一項，但由於監管機構持續施壓，預計未來5年流入該市場的資金會萎縮23%。