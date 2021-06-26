吉利撤上科創板申請 料涉門檻提高 擬為旗下電動車另覓融資渠道

明報記者 陳子凌

吉利昨日收報26.05元，跌0.19%。公司指鑑於經營決策和戰略調整，經與中介機構的審慎研究及討論，決定撤回於科創板上市的申請，並強調業務運作良好，撤回科創板上市將不會對財務狀况或營運造成任何重大不利影響，待有關條件成熟後，將積極推進內地上市工作。

公司稱經營決策調整 強調業務運作良好

另外，吉利亦表示，會為合營電動車品牌極氪的可持續發展探索不同的外部融資方案。極氪是在今年3月由吉利與母公司吉利集團合資成立的高檔純電動車公司，主要從事研發、採購及銷售包括極氪品牌純電動車在內的電動出行相關產品，集團昨日同日宣布，擬為極氪尋覓融資渠道，似乎就是為今次科創板集資之路受阻，另覓資金。

吉利回A之路原本頗平坦，去年6月宣布申請科創板上市，同年9月已通過上交所科創板股票上市委員會審議，並計劃發行不多於17.32億股，集資約200億元（人民幣‧下同），但之後一直未能獲得中證監的批准，一般而言，科創板IPO由上交所批准、中證監同意到掛牌，多數3個月之內便可完成。

早前傳中證監收緊科創板上市資格

惟今年3月，彭博引述消息稱，由於監管機構希望以較緊的規限，以確保於科創板上市的公司有足夠的技術保證，同時亦具備健康的財務狀况，以保障投資者的利益，因此吉利回A遇阻，但報道強調規限並非針對個別公司。吉利管理層在回應此消息時則表示一切以監管層批覆為準。

由去年底螞蟻集團上市失敗起，科創板上市審批已出現類似的異常現象，至今年4月有外媒報道，中證監擬收緊科創板審批，限制金融科技、模式創新企業上市，改為支持「硬科技」公司、如下一代信息系統和高端設備製造，同時修訂標準，主要評估公司的研發能力、專利、收入成長和創新能力，以決定是否符合科創板上市資格。

彭博：現撤回潮 3月單月逾70宗撤回

據彭博數據，單是在今年3月已有逾70家企業撤回上市申請，而其後撤回潮未有止息，例如4月撤回申請的金融科技公司京東數科，就是當中最大規模的一宗IPO，其他被勸退的企業，從事行業亦似乎涉及「不夠高科技」的範疇（見表）。