曼谷迷你戶 初創客成準租戶

新冠疫情肆虐全球已經超過一年半，不少國家國民陸續接種新冠疫苗，市場預期疫苗利好經濟復蘇。當中有研究預測指出，中國疫苗接種理想，今年國民生產總值（GDP）有望按年增長9%。同位於東南亞地區的泰國，今年4月時，泰國財政部公布減少年內經濟增長預測，由原本預期按年增長2.8%，下調至按年增長2.3%。泰國是旅遊大國，在2019年有近4000萬名遊客到訪當地，去年疫情打擊下，遊客數量大跌至670萬名。

雖然當地疫情仍未受控，最新數據亦顯示國民接種比率不足一成，泰國總理巴育於上周三（16日）發表電視演說，表示將會對已接種新冠疫苗的旅客實施全面開放，目標是120日內重開國家。同時又表達抗疫決心，指出今年泰國將會收到約1億劑疫苗，計劃每月平均接種1000萬劑疫苗，至10月將會有5000萬人接種至少一劑疫苗，相信7月1日，泰國布吉島可率先開關。

有見及此，當地發展商Sansiri伙拍香港帝皇地產在香港銷售全新曼谷樓盤The MUVE Ram22。新盤位於曼谷市中心藍甘杏，該區較為民生化，不似暹羅站充斥大量遊客，同區有曼谷知名的藍甘杏大學，此外10分鐘內的車程可抵達易三倉大學及新加坡國際學校等。

業界：泰通關在即 利樓市交投

該區正處於發展階段，昔日早有鐵路快線前往機場，附近亦有多條主要公路幹道，目前正在興建MRT橙色線，根據最新資料顯示，鐵路已經完成78%建設，預計最快可於2024年通車，由新盤前往未來的Ramkhamhaeng 12車站，預計只需要5分鐘路程。除此之外，乘坐3個站可以抵達泰國證券交易所及曼谷核心商業區。現時已經有不少知名企業包括友邦、華為、SONY等在該區設立辦事處。

Asia Bankers Club創辦人及首席執行官賴遠方表示，泰國經濟即將重啟，相信會有利樓市交投，現時是最佳投資時機。昔日，中美貿易戰以至不少中港廠家遷移至東南亞國家包括泰國，移居至當地人口愈來愈多。有研究報告統計指出，由2020年至2035年，泰國全國人口將會上升20%。他指現時泰國樓盤的確供應過多，但普遍為售價較高的高端住宅，一般而言泰國人難以承擔，他們普遍會租屋，而租金多為月入一半。

社區設備設影樓 助年輕企業家工作

他續稱，在新冠疫情影響下，泰國年輕人熱衷於創業多於打工，因此，有不少互聯網公司及電商平台誕生，如2013年成立初創企業aCommerce、2018年成立的Flash Express等。這些年輕創業家普遍會選擇有較多初創企業的社區、單位面積較小及租金較低的單位，同時要求社區具備便於工作的設備。The MUVE Ram22屬低密度住宅，雖然樓盤沒有游泳池及豪華會所，但就有為年輕企業家而設的社區設備，包括布景及拍攝器材影樓、可供住戶會客的會議室及共享工作間，其他設施包括健身室、洗衣房及空中花園。

由於新盤距離曼谷核心商業中心3個車站，加上樓盤附近已有部分企業包括可口可樂、泰國商場集團The Mall Group進駐，相信樓盤租賃會有殷切需求。他補充，隨着大型購物中心落成，以及鐵路站將於3年內通車，都會帶動該區樓價上升。

新盤只有兩棟，每棟8層，一共提供254個單位，所有戶型均為一房單位，面積由231至266方呎，售價由50萬至56.7萬港元，即每方呎售價由2164.5元起。所有單位均附有基本裝修及家俬，包括牀、梳化、衣櫃、鞋櫃、冷氣、廚具、熱水爐、微波爐及智能電視，預期每月租金為9000泰銖至10,000泰銖（約2194至2438港元）。

以個人名義買樓免額外開支

賴遠方提醒，在泰國置業需要注意以下幾樣事項，首先，購買物業時必須了解大廈業權比例，在法例規定下，外國人若要持有永久業權，該公寓只可有49%業權出售予外國人，其餘51%必須為泰國人持有。第二，外國人必須使用外幣轉帳，而不可使用泰銖。第三，最好以個人名義購買，倘若以公司名義購買物業將會造成繁複的審查及文書處理，同時產生額外開支。在泰國購買物業的優勢是倘物業低於1億泰銖，毋須繳付5%遺產稅。

帝皇地產將於7月3日及4日於香港富豪酒店地庫一樓富豪廳及摩納哥廳舉行展銷會及曼谷投資講座。如有意購買人士，需要繳付10萬泰銖訂金予發展商，並於7天內及6個月內分別繳付樓價15％、合共30％，至落成後再繳付其餘的70%，購買手續費將為樓價1.65%。若買家於5年內轉售單位，泰國政府將會徵收3.3%稅費，持有5年後稅費將會下調至0.5%；資產增值稅為1%至3%視乎物業持有年期。

黃清瑤

[黃清瑤 海外置業錦囊]