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2021年6月25日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
維港1號首批折實均呎逼2.3萬 低過同區THE HENLEY一成 1房656萬起進駐跑道區
每呎樓面地價1.35萬 平絕2018年同區
羅智光「首置」購朗濤
禮頓山相連戶2.3億售 疫下屋苑最大宗
仲量聯行：本港甲廈轉正吸納量 2年首見
鄧成波家族7350萬沽油麻地巨舖
反壟斷未完 FT︰中央七一後罰騰訊 料只針對騰訊音樂 主營業務不受影響
螞蟻傳伙國企合組信用評分公司 共享消費者數據
六福全年多賺17% 內地擬增350店
小鵬汽車今起招股 入場費18181元 最多集資176億 今年第5隻中概股
安永：港今年集資額難奪冠
瑞信料恒指下半年重返30000點
藍月亮擬每年推5至10新品 提升毛利率
人行逆回購淨投放200億 4個月首次
松齡全年純利大減57% 不派末期息
新iBond首日收報103.2元勝上批 3手帳賺960元 分析：仍低於合理價
金管局陳維民：下一步發零售綠債
波司登：新疆棉花事件影響集團有限
恒大備136億還下周到期債 股價曾彈8.8% 債價跌至新低
銀保監副部長警告城投內房存爆煲風險
美眾院委員會通過反壟斷法 遏制google FB等科技巨頭支配市場
聲言沽出所有住宅 馬斯克租住400呎預組屋
投資者通脹憂慮暫緩 標指納指雙雙創新高
張兆聰：中小型物管股回勇 留意永升
張宗永：人行應打擊泰達幣 非針對比特幣
技術取勝：中手游有望上試3.9元
盧駿匡：中國動向全年績佳 估值明顯較同業低
宏利冠名贊助海洋公園造浪池
NFT「付款碼皮膚」被搶光 螞蟻强調與加密幣兩碼事
劉思明：心動調整兩月後轉強值關注
周顯：比特幣「鐵底」
譚新強：傳媒軟實力才是真實力
湯文亮：獅子是餓死的
曼谷迷你戶 初創客成準租戶
盧楚仁：聯儲局退市 金價或反覆向下
劉思明：心動調整兩月後轉強值關注
【明報專訊】港股整體表現牛皮，除了強勢的行業或主題股輪流炒作之外，科網股亦蠢蠢欲動，心動（2400）經過近兩個月調整後轉強，值得關注。
相關字詞﹕
財經專欄
劉思明
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