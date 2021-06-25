投資者通脹憂慮暫緩 標指納指雙雙創新高

首申失業救濟僅輕微回落

不過昨晚公布的部分數據令人失望。美國經濟活動重啟之際，首次申領失業救濟人數輕微回落至41.1萬，按周僅減少7000人，申領人數較預期多3.1萬。此外，美國5月耐用品訂單按月增長2.3%，較預期低0.5個百分點，不過增幅已是去年7月以來最大。5月的扣除飛機的非國防資本耐用品訂單，按月減0.1%，預期為增長0.6個百分點。至於美國第一季GDP終值，按季折合成年率增長6.4%，與前值一致。

此外，英倫銀行昨議決將主要貸款利率維持在0.1厘的歷史低位，並維持資產購買規模不變，符合市場預期，但該央行強調要監察通脹升勢。該央行表示，自5月會議以來，全球GDP增長比預期強，尤其是在發達經濟體，雖然全球通脹壓力進一步上升，但金融市場的通脹預期指標預示，近期的通脹升勢只是暫時。

英倫銀行預期，GDP將在一段時期經歷強勁增長，而通脹亦會高於目標水平，但此後增速將會回落。英國消費者價格指數在5月達到2.1%，是近兩年來首次超過2%的目標，核心通脹率由4月的1.3%升至5月的2%。

昨天是英倫銀行首席經濟學家霍爾丹（Andy Haldane）最後一次參與會議。作為該央行唯一的鷹派，他一再警告央行要採取行動抑遏通脹，否則可能導致英國經濟過熱，不過他的意見在9人組成的貨幣政策委員會屬非主流。

（綜合報道）

[國際金融]