經濟
國際金融

投資者通脹憂慮暫緩 標指納指雙雙創新高

【明報專訊】投資者對通脹的憂慮暫緩，加上拜登政府的基建刺激計劃出現進展，美股三大指數早段向上，標普500指數及納指創新高，道指早段升逾200點。微軟（MSFT）昨晚發布新版Windows 11作業系統，股價早段創新高。

首申失業救濟僅輕微回落

不過昨晚公布的部分數據令人失望。美國經濟活動重啟之際，首次申領失業救濟人數輕微回落至41.1萬，按周僅減少7000人，申領人數較預期多3.1萬。此外，美國5月耐用品訂單按月增長2.3%，較預期低0.5個百分點，不過增幅已是去年7月以來最大。5月的扣除飛機的非國防資本耐用品訂單，按月減0.1%，預期為增長0.6個百分點。至於美國第一季GDP終值，按季折合成年率增長6.4%，與前值一致。

此外，英倫銀行昨議決將主要貸款利率維持在0.1厘的歷史低位，並維持資產購買規模不變，符合市場預期，但該央行強調要監察通脹升勢。該央行表示，自5月會議以來，全球GDP增長比預期強，尤其是在發達經濟體，雖然全球通脹壓力進一步上升，但金融市場的通脹預期指標預示，近期的通脹升勢只是暫時。

英倫銀行預期，GDP將在一段時期經歷強勁增長，而通脹亦會高於目標水平，但此後增速將會回落。英國消費者價格指數在5月達到2.1%，是近兩年來首次超過2%的目標，核心通脹率由4月的1.3%升至5月的2%。

昨天是英倫銀行首席經濟學家霍爾丹（Andy Haldane）最後一次參與會議。作為該央行唯一的鷹派，他一再警告央行要採取行動抑遏通脹，否則可能導致英國經濟過熱，不過他的意見在9人組成的貨幣政策委員會屬非主流。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

維港1號首批折實均呎逼2.3萬 低過同區THE HENLEY一成 1房656萬起進駐跑道區
維港1號首批折實均呎逼2.3萬 低過同區THE HENLEY一成 1房656萬起進駐跑道區
每呎樓面地價1.35萬 平絕2018年同區
每呎樓面地價1.35萬 平絕2018年同區
羅智光「首置」購朗濤
羅智光「首置」購朗濤
禮頓山相連戶2.3億售 疫下屋苑最大宗
禮頓山相連戶2.3億售 疫下屋苑最大宗
仲量聯行：本港甲廈轉正吸納量 2年首見
仲量聯行：本港甲廈轉正吸納量 2年首見
鄧成波家族7350萬沽油麻地巨舖
鄧成波家族7350萬沽油麻地巨舖
反壟斷未完 FT︰中央七一後罰騰訊 料只針對騰訊音樂 主營業務不受影響
反壟斷未完 FT︰中央七一後罰騰訊 料只針對騰訊音樂 主營業務不受影響
螞蟻傳伙國企合組信用評分公司 共享消費者數據
螞蟻傳伙國企合組信用評分公司 共享消費者數據
六福全年多賺17% 內地擬增350店
六福全年多賺17% 內地擬增350店
小鵬汽車今起招股 入場費18181元 最多集資176億 今年第5隻中概股
小鵬汽車今起招股 入場費18181元 最多集資176億 今年第5隻中概股
安永：港今年集資額難奪冠
安永：港今年集資額難奪冠
瑞信料恒指下半年重返30000點
瑞信料恒指下半年重返30000點
藍月亮擬每年推5至10新品 提升毛利率
藍月亮擬每年推5至10新品 提升毛利率
人行逆回購淨投放200億 4個月首次
人行逆回購淨投放200億 4個月首次
松齡全年純利大減57% 不派末期息
松齡全年純利大減57% 不派末期息
新iBond首日收報103.2元勝上批 3手帳賺960元 分析：仍低於合理價
新iBond首日收報103.2元勝上批 3手帳賺960元 分析：仍低於合理價
金管局陳維民：下一步發零售綠債
金管局陳維民：下一步發零售綠債
波司登：新疆棉花事件影響集團有限
波司登：新疆棉花事件影響集團有限
恒大備136億還下周到期債 股價曾彈8.8% 債價跌至新低
恒大備136億還下周到期債 股價曾彈8.8% 債價跌至新低
銀保監副部長警告城投內房存爆煲風險
銀保監副部長警告城投內房存爆煲風險
美眾院委員會通過反壟斷法 遏制google FB等科技巨頭支配市場
美眾院委員會通過反壟斷法 遏制google FB等科技巨頭支配市場
聲言沽出所有住宅 馬斯克租住400呎預組屋
聲言沽出所有住宅 馬斯克租住400呎預組屋
張兆聰：中小型物管股回勇 留意永升
張兆聰：中小型物管股回勇 留意永升
張宗永：人行應打擊泰達幣 非針對比特幣
張宗永：人行應打擊泰達幣 非針對比特幣
技術取勝：中手游有望上試3.9元
技術取勝：中手游有望上試3.9元
盧駿匡：中國動向全年績佳 估值明顯較同業低
盧駿匡：中國動向全年績佳 估值明顯較同業低
宏利冠名贊助海洋公園造浪池
宏利冠名贊助海洋公園造浪池
NFT「付款碼皮膚」被搶光 螞蟻强調與加密幣兩碼事
NFT「付款碼皮膚」被搶光 螞蟻强調與加密幣兩碼事
劉思明：心動調整兩月後轉強值關注
劉思明：心動調整兩月後轉強值關注
周顯：比特幣「鐵底」
周顯：比特幣「鐵底」
譚新強：傳媒軟實力才是真實力
譚新強：傳媒軟實力才是真實力
湯文亮：獅子是餓死的
湯文亮：獅子是餓死的
曼谷迷你戶 初創客成準租戶
曼谷迷你戶 初創客成準租戶
盧楚仁：聯儲局退市 金價或反覆向下
盧楚仁：聯儲局退市 金價或反覆向下