經濟
國際金融

聲言沽出所有住宅 馬斯克租住400呎預組屋

【明報專訊】聲言要沽出所有住宅的特斯拉（TSLA）行政總裁馬斯克，在美國得州的400平方呎住家曝光。他的新家是可以用車子拖動的預製組合屋，價值約5萬美元（約39萬美元），由他向SpaceX租用。屋子坐落於Space X火箭發射場所在的得州Starbase市。據悉，馬斯克的這套房屋由住宅初創公司Boxabl設計，名為Casita（小屋），是該公司首款可摺疊的預製住宅，以混凝土板和鋼材製成，可快速安裝，整體重量約5公噸。

價值5萬美元 可快速安裝

馬斯克又透露，SpaceX旗下的衛星網路服務「星鏈（Starlink）」，只要現金流能合理預測，就會進行首次公開募股（IPO）。SpaceX近年積極推進星鏈計劃，發射低軌衛星建立衛星通訊網絡。該公司表示，總數約1800枚衛星最快於9月能全數進入軌道位置，屆時Starlink系統有望覆蓋全球，實現初步運轉基礎。

星鏈目前開放給11個國家試用，包括美國、澳紐。用戶需繳付499美元購買可連接衛星的Wi-Fi路由器（Router）等裝置，另付99美元月費。馬斯克上月透露，已有超過50萬用戶預訂服務。

此外，Alphabet（GOOGL）原定於明年初起在Chrome瀏覽器逐步淘汰第三方Cookies的計劃受阻。Alphabet稱，從Chrome移除網上數據追蹤工具的計劃，面臨來自監管機構及數碼媒體行業的壓力，而要押後至2023年底，較原先計劃幾乎押後兩年。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

維港1號首批折實均呎逼2.3萬 低過同區THE HENLEY一成 1房656萬起進駐跑道區
維港1號首批折實均呎逼2.3萬 低過同區THE HENLEY一成 1房656萬起進駐跑道區
每呎樓面地價1.35萬 平絕2018年同區
每呎樓面地價1.35萬 平絕2018年同區
羅智光「首置」購朗濤
羅智光「首置」購朗濤
禮頓山相連戶2.3億售 疫下屋苑最大宗
禮頓山相連戶2.3億售 疫下屋苑最大宗
仲量聯行：本港甲廈轉正吸納量 2年首見
仲量聯行：本港甲廈轉正吸納量 2年首見
鄧成波家族7350萬沽油麻地巨舖
鄧成波家族7350萬沽油麻地巨舖
反壟斷未完 FT︰中央七一後罰騰訊 料只針對騰訊音樂 主營業務不受影響
反壟斷未完 FT︰中央七一後罰騰訊 料只針對騰訊音樂 主營業務不受影響
螞蟻傳伙國企合組信用評分公司 共享消費者數據
螞蟻傳伙國企合組信用評分公司 共享消費者數據
六福全年多賺17% 內地擬增350店
六福全年多賺17% 內地擬增350店
小鵬汽車今起招股 入場費18181元 最多集資176億 今年第5隻中概股
小鵬汽車今起招股 入場費18181元 最多集資176億 今年第5隻中概股
安永：港今年集資額難奪冠
安永：港今年集資額難奪冠
瑞信料恒指下半年重返30000點
瑞信料恒指下半年重返30000點
藍月亮擬每年推5至10新品 提升毛利率
藍月亮擬每年推5至10新品 提升毛利率
人行逆回購淨投放200億 4個月首次
人行逆回購淨投放200億 4個月首次
松齡全年純利大減57% 不派末期息
松齡全年純利大減57% 不派末期息
新iBond首日收報103.2元勝上批 3手帳賺960元 分析：仍低於合理價
新iBond首日收報103.2元勝上批 3手帳賺960元 分析：仍低於合理價
金管局陳維民：下一步發零售綠債
金管局陳維民：下一步發零售綠債
波司登：新疆棉花事件影響集團有限
波司登：新疆棉花事件影響集團有限
恒大備136億還下周到期債 股價曾彈8.8% 債價跌至新低
恒大備136億還下周到期債 股價曾彈8.8% 債價跌至新低
銀保監副部長警告城投內房存爆煲風險
銀保監副部長警告城投內房存爆煲風險
美眾院委員會通過反壟斷法 遏制google FB等科技巨頭支配市場
美眾院委員會通過反壟斷法 遏制google FB等科技巨頭支配市場
投資者通脹憂慮暫緩 標指納指雙雙創新高
投資者通脹憂慮暫緩 標指納指雙雙創新高
張兆聰：中小型物管股回勇 留意永升
張兆聰：中小型物管股回勇 留意永升
張宗永：人行應打擊泰達幣 非針對比特幣
張宗永：人行應打擊泰達幣 非針對比特幣
技術取勝：中手游有望上試3.9元
技術取勝：中手游有望上試3.9元
盧駿匡：中國動向全年績佳 估值明顯較同業低
盧駿匡：中國動向全年績佳 估值明顯較同業低
宏利冠名贊助海洋公園造浪池
宏利冠名贊助海洋公園造浪池
NFT「付款碼皮膚」被搶光 螞蟻强調與加密幣兩碼事
NFT「付款碼皮膚」被搶光 螞蟻强調與加密幣兩碼事
劉思明：心動調整兩月後轉強值關注
劉思明：心動調整兩月後轉強值關注
周顯：比特幣「鐵底」
周顯：比特幣「鐵底」
譚新強：傳媒軟實力才是真實力
譚新強：傳媒軟實力才是真實力
湯文亮：獅子是餓死的
湯文亮：獅子是餓死的
曼谷迷你戶 初創客成準租戶
曼谷迷你戶 初創客成準租戶
盧楚仁：聯儲局退市 金價或反覆向下
盧楚仁：聯儲局退市 金價或反覆向下