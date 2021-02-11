聲言沽出所有住宅 馬斯克租住400呎預組屋

【明報專訊】聲言要沽出所有住宅的特斯拉（TSLA）行政總裁馬斯克，在美國得州的400平方呎住家曝光。他的新家是可以用車子拖動的預製組合屋，價值約5萬美元（約39萬美元），由他向SpaceX租用。屋子坐落於Space X火箭發射場所在的得州Starbase市。據悉，馬斯克的這套房屋由住宅初創公司Boxabl設計，名為Casita（小屋），是該公司首款可摺疊的預製住宅，以混凝土板和鋼材製成，可快速安裝，整體重量約5公噸。
價值5萬美元 可快速安裝
馬斯克又透露，SpaceX旗下的衛星網路服務「星鏈（Starlink）」，只要現金流能合理預測，就會進行首次公開募股（IPO）。SpaceX近年積極推進星鏈計劃，發射低軌衛星建立衛星通訊網絡。該公司表示，總數約1800枚衛星最快於9月能全數進入軌道位置，屆時Starlink系統有望覆蓋全球，實現初步運轉基礎。
星鏈目前開放給11個國家試用，包括美國、澳紐。用戶需繳付499美元購買可連接衛星的Wi-Fi路由器（Router）等裝置，另付99美元月費。馬斯克上月透露，已有超過50萬用戶預訂服務。
此外，Alphabet（GOOGL）原定於明年初起在Chrome瀏覽器逐步淘汰第三方Cookies的計劃受阻。Alphabet稱，從Chrome移除網上數據追蹤工具的計劃，面臨來自監管機構及數碼媒體行業的壓力，而要押後至2023年底，較原先計劃幾乎押後兩年。