聲言沽出所有住宅 馬斯克租住400呎預組屋

【明報專訊】聲言要沽出所有住宅的特斯拉（TSLA）行政總裁馬斯克，在美國得州的400平方呎住家曝光。他的新家是可以用車子拖動的預製組合屋，價值約5萬美元（約39萬美元），由他向SpaceX租用。屋子坐落於Space X火箭發射場所在的得州Starbase市。據悉，馬斯克的這套房屋由住宅初創公司Boxabl設計，名為Casita（小屋），是該公司首款可摺疊的預製住宅，以混凝土板和鋼材製成，可快速安裝，整體重量約5公噸。