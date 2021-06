美眾院委員會通過反壟斷法 遏制google FB等科技巨頭支配市場

司法委員會草擬法案前,參考了屬下反壟斷小組委員會對FB、蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)和Alphabet涉嫌反壟斷行為的調查報告,而微軟旗下的Windows、LinkedIn、Office和Teams在內的產品,並不在調查之列,引起放生微軟的爭議。

多款產品無納調查之列 惹放生微軟爭議

據悉,科技巨企要滿足這些反壟斷法案的一切衡量標準,才會受法案所規管。相關法案所規管的「網上平台」,曾被定義為「移動作業系統」,似乎與微軟的業務性質無關,後來議員才將規管範圍擴大為「作業系統」。部分議員認為,微軟的雲計算平台,也符合法案所定的「網上平台」定義。目前微軟市值達2萬億美元,遠超相關法案所規定的6000億美元門檻。

《美國選擇與創新網上法案》(American Choice and Innovation Online Act)是這一攬子6項反壟斷法案的核心內容,旨在禁止大型科技公司在其平台採取措施,偏袒自己的產品和服務,令競爭對手處於不利環境。至於《藉切換服務增強競爭及相容性法案》(Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching),要求最大的互聯網平台讓用戶更容易將自己的數據傳輸到其他平台,甚至與其他平台的用戶交流。該法案將賦予聯邦貿易委員會(FTC)新權力,為科技巨頭制訂個性化的行為標準。

須獲參議院通過難度更大

司法委員會還通過了另外兩項爭議較小的法案,包括提高美國聯邦政府審查企業併購交易的收費,以及確保州檢察長提出的反壟斷訴訟會留在他們選擇的法院審理。立法的目的,是恐防現有法律不足以監管大型科技企業的扼殺競爭行為,並可能建議國會考慮將科網巨企的網上平台與其他業務分拆。

彭博社稱,全部法案能否在眾院通過仍是未知數,而要獲參院多數議員通過的難度更大,因為這意味至少要爭取到10名共和黨人支持。部分共和黨人憂慮,一攬子法案將過多權力交給監管機構,而一些民主黨人則擔心條例草案仍有不足。

拜登政府亦支持收緊對科技巨企的規管,最近任命反壟斷學者Lina Khan擔任聯邦貿易委員會主席。這是執行美國反壟斷法的主要聯邦機構之一,令矽谷企業感到驚訝。Alphabet敦促議員推遲表決,進行更多辯論。該公司表示,美國消費者和小企業會對這些法案如何影響他們喜愛的許多服務感到震驚,一切將顯著削弱美國的科技領先地位,破壞小企業與消費者的聯繫方式,引發嚴重的私隱和安全問題。

蘋果憂威脅客戶私隱

蘋果公司亦發表報告,反對《藉切換服務增強競爭及相容性法案》的條款,指允許用戶將軟件下載到自己的iPhone,毋須透過蘋果的App Store應用商店,將威脅到客戶的私隱,並可能令用戶數據暴露於黑客攻擊。

(綜合報道)

