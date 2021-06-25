銀保監副部長警告城投內房存爆煲風險

于學軍解釋，2017年後強調去槓桿、嚴監管，金融調控相對嚴格，所以這些年槓桿率有所降低，調控的過程中負債龐大、結構不合理的公司，包括城投和大型地產公司債務壓力便愈來愈大，所以最近一兩年不斷出事。

公司結構不合理 債務壓力愈來愈大

事實上，自2018年開始內地進行嚴格的樓市限購政策，令地產商經營日益困難，據中國法院網資料，僅去年首10個月全國便有330家地產商破產，特別是中小型地產商情况最嚴重。而隨着去年中央推出「三道紅線」措施限制高負債地產商融資，令大型地產商也出現「爆煲」，例如去年泰禾集團便出現財困，甚至行業龍頭之一的中國恒大（3333），近期也屢傳資金周轉壓力大。

另外，于學軍亦提到，全球量寬投放大量貨幣，通脹很可能不是短暫，雖然中國目前下游消費漲價不多，但5月份中國工業生產者出廠價格指數（PPI）已經到9%，預計6月會到10%，肯定會對下游價格造成壓力。