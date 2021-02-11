恒大備136億還下周到期債 股價曾彈8.8% 債價跌至新低

明報記者 方楚茵

不過恒大債價未見因消息而減壓，一隻2025年6月到期的美元債跌至新低，報69.6元水平（見圖1），該筆債券自本月初跌穿80元水平後，一直下挫至今，似乎仍未止跌。

「2022年3月前無到期公開市場債」

自去年9月恒大傳出回A失敗或導致資金鏈斷裂消息後，恒大多次對外間交代財務及債務情况，以排解市場憂慮。恒大今次亦強調，自去年3月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，公司用自有資金已累計歸還7筆境外債券本息合計約106億美元（ 約823億港元），至2022年3月前再無到期的境內外公開市場債券。在消息公布後，恒大系股價亦反彈，恒大汽車(0708)升幅最勁，曾升12.6%，收市仍升9.17%﹔恒大物業（6666）曾升6%，收市仍升3.17%﹔恒騰（0136）曾升6.3%，收市仍升1.11%。

民生銀行：一旦現風險即採行動

至於作為恒大債權銀行之一的民生銀行（1988）則於上交所投資者互動平台表示，截至目前，中國恒大及其關聯企業在該行的所有授信業務還本付息情况均正常，均無逾期情况發生。根據全行風險排查結果，恒大在該行的授信風險仍處在可控範圍內。民行亦指出，自去年9月份以來，恒大加大了房地產銷售回籠力度，在該行的授信提用敞口有所下降。該行會密切關注恒大的狀况，一旦出現風險，將會立即採取行動。中國恒大等大型企業，過往被指是「大而不能倒」。但彭博社指出，中國單是今年債務違約已超過230億美元，創歷史新高，故瑞銀及高盛分析師均認為，企業「大到不能倒」的說法已不再成立。數據亦顯示，曾風光一時的華融已佔內地企業債總額3%，中國恒大的佔比與之一樣（見圖2）。華融早前已被當局公開整頓，並有意設控股平台處理四大資產管理公司。