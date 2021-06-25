經濟

波司登：新疆棉花事件影響集團有限

【明報專訊】波司登 （3998）首席財務官兼副總裁朱高峰昨日表示，早前3月發生的「新疆棉花事件」對羽絨服市場銷情影響不大，因為事件發生時間並非羽絨服市場的銷售旺季，以及集團產品中極少使用棉花，直接影響不大。

朱高峰又表示，相關事件會加速國產服裝品牌的崛起，相信有利今年冬季的銷情。

朱高峰形容，整件事件對中國服裝品牌市場起到「里程牌」的作用，增加中國人對使用國產品牌的文化自信，亦增加國產品牌的市場影響力。朱高峰又稱，集團的毛利率不受整體市場原材料價格上漲的影響，主要因公司與供應商奉行「長期協定價格原則」，下年將提升中高價位產品的銷售佔比，預料毛利率仍可達小幅度的提升。

實施「開大店 關小店」

波司登前日（23日）收市後公布去年度業績，帶動波司登昨日股價全日高，午後更破頂，高見4.98元，收報4.96元，全日升3.33％，成交額達4.66億元。波司登去年純利按年升42.1％至17.1億元人民幣，收入按年升10.9％至135億元人民幣，毛利率按年升3.6個百分點至58.6％。

朱高峰表示，波司登未來主要集中擴張線下高質量的門店，以實施集團「開大店，關小店」的宗旨。

朱高峰又表示，主要集中在內地一線和二線城市，每間店都要做成「可持續發展」的高質量門店，以配合集團轉型至中高端路線的政策。他預計，每年的門店數量會保持個位數增長。

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