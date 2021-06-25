金管局陳維民：下一步發零售綠債

陳維民表示，雖然發零售綠債的效益有限，但可提升社會對綠色金融的興趣，相信意義不止在於金融回報。金管局今年第二次協助政府發行綠色債券，他表示市場反應不錯，不同年期債券超額認購5至7倍，亞洲時區投資者需求尤其大。

歐達禮：國際證監正制訂ESG披露標準

陳維民又表示，本港多個金融監管機構包括金管局、證監會、保監局及港交所，現時均已協調行動，逐步制訂可持續性披露要求及準則。他表示，監管機構將跟隨國際建議，要求銀行、券商、上市公司等機構披露氣候方面資料，有望於2025年之前全面落實要求。

證監會行政總裁歐達禮昨日亦於一個論壇上指出，他擔任理事會主席的國際證監會組織（IOSCO），現時把氣候方面披露視為監管優先事項之一，並快將發出多份重要報告，涉及公司氣候暖化影響的披露報告、ESG披露報告，以及該會對於基金經理就此的監管預期。

他表示，會內董事對IFRS基金會制訂全球劃一可持續披露標準的工作表示支持，現時目標是IFRS制訂的披露標準可於2022年中發出。他坦言，時間表是頗為進取。

歐達禮強調，各司法管轄區自行制訂的披露標準，應要保證能與未來的國際標準統一，以避免出現各地監管衝突、碎片化情况。

同時，歐達禮亦提及，現時各國於ESG評分、數據方面仍欠缺監管框架，而國際證監會未來或會就此發指引，並向監管機構提供建議。他透露，國際證監就ESG數據提供及評級機構的報告將會於下月釋出。