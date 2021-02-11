新iBond首日收報103.2元勝上批 3手帳賺960元 分析：仍低於合理價

明報記者 胡學能

iBond昨以102.8元開市，曾高見103.25元，終收報103.2元，比發行價高3.2％，全日成交金額32.49億元，成交量涉3153萬份，即31.53萬手；以今批iBond發行額200億元，即發行200萬手，昨日的成交佔發行手數近15.8%，較第七批去年掛牌首天有10.1%貨沽出為高（見表）。

昨成交佔發行手數15.8% 較上一批高

星展銀行財資市場部董事總經理王良享表示，今批iBond首日要有104元以上才算合理，參考一隻2024年6月到期的外匯基金債券，截至前日收益率約0.33厘，「當作孳息率高少許，以0.4厘計」，今批iBond的現值應介乎104.5元至104.8元。「可能近數年香港通脹真的很低，大家都沒什麼期望iBond會派得多過2%，加上這一年半，香港經歷疫情、經濟衰退，（散戶）見有3%回報便早早沽掉，多了人首日沽貨，價亦壓低」。

分析：臨近首次派息 債價才會見104元

王認為，今批iBond或可能到臨近首次派息，債價才會見104元或以上，「105元則較難，除非未來3個月香港通脹率有3%以上」。

第一上海首席策略師葉尚志表示，今批首日掛牌收市價表現較第七批好，因宏觀場景與2011年首批iBond上市時的背景有相似，例如金融海嘯後，美聯儲放水，市場當時曾預期通脹會持續出現。

葉尚志：散戶短炒可考慮沽出

而在去年疫情下，環球央行同樣放水，市場確曾預期本港通脹重臨，但因上次通脹持續性不強，故今批iBond首日表現亦無復首批情况。

葉認為，今批iBond或要到今年第三季，債價才有機會升至104元，故散戶若抱短炒心態，可考慮先行沽出，「（因）倘有心儀股票，一個中型波幅或已收穫不俗」。