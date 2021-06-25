松齡全年純利大減57% 不派末期息

擬擴大輕資產長者日間服務

在現有院舍模式業務之外，松齡計劃擴大輕資產模式及日間服務。集團行政總裁兼執行董事陳業強昨日在業績視象會議上表示，在租賃銅鑼灣禮頓道1號開發業務方面，仍在評估財務預算中。另開發輕資產業務，料投入不多，但是預期香港有逾100萬名60歲已退休並仍然活躍的長者，對服務需求龐大，料有空間聯同業主及物業管理公司擴大服務。另集團亦與大股東鄧氏家族及陞域訂立關聯方協議，若尋求到比市場更佳條款，便使用該等物業及酒店將松齡的服務複製。集團將來亦會優先考慮與內地國企及大發展商合作，到大灣區發展。

優先考慮伙國企 赴大灣區發展

松齡目前在港經營11個項目，陳業強稱，當中甲一級院舍入住率達80%至94%，月收費1.6萬至2萬元；元朗松齡雅苑入住月費約3萬至4萬元。在11個院舍中，6個屬自置物業，公允價值逾10億元，他指出，這有助松齡取得較廉宜的借貸，由於尚未盡用額度，考慮不同財務融資方式前會善加利用。