經濟

人行逆回購淨投放200億 4個月首次

【明報專訊】人行昨日進行300億元（人民幣‧下同）逆回購，雖然規模不大，但卻是連續80日進行100億元逆回購後、首次超越百億元規模，利率維持在2.2厘不變。以同日有100億元逆回購到期計算，人行單日向市場淨投放200億元，而今日將另有100億元逆回購到期。

人行：為維護年中流動性

人行解釋，加大逆回購量是為了維護上半年底的流動性平穩。光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華稱，逆回購放量主要是兩方面原因，一是近期市場利率略有上升，資金面較此前略有收斂；二是臨近年中季末，銀行考核等資金需求有所增加，因此人行略微增加公開市場操作，穩定市場預期，讓資金面平穩過渡。

滬銀行拆放利率近全線下跌

昨日上海銀行間拆放利率（SHIBOR）幾近全線下跌，尤其隔夜利率按日跌35.5基點（1厘等於100基點），至1.853厘，為逾一個月以來低位。涉及跨半年結的一周拆放利率，按日雖跌2.2基點，但維持在2.25厘的較高水平。

德銀亞洲高級學家周浩稱，人行雖擴大投放，但操作並未明顯放量，突顯貨幣政策仍然穩字當頭，昨日的300億元操作便是向市場放出一個態度，只要市場需要就可以多給，要保持市場的穩定心態。

招銀理財高級分析師陳鄭認為，其實市場也不是很擔心年中流動性緊張，即使前兩天資金面趨緊的時候，始終人行之前對流動性的表態，市場還是相信。

分析：突顯保持市場穩定心態

人行旗下的《金融時報》周日曾發表評論文章，指市場不用對流動性產生不必要的擔憂，更不宜以沒有根據的猜測去預測流動性收緊和波動以及人行政策取向，並稱「在貨幣政策穩字當頭的政策取向下，人行保持流動性合理充裕不是一句空話」。昨日該報亦指出，市場利率更關注的是人行政策利率水平，而不是操作量。

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