藍月亮擬每年推5至10新品 提升毛利率

擬湖北湖南建新廠 投資逾4億人幣

潘國樑指出，集團每年擬推出的新產品，毛利率一般有68%至70%。集團因此可由只銷售價錢介乎12至13元的蘆葦洗手液，借助「淨享」氨基酸洗手液等每瓶可售180元的可再添加新產品，推動銷售增長及提高毛利率。公司今年更落實推出濃縮柔順劑，間接推動洗衣液銷售增長。現時洗衣液銷售佔比80%，毛利率有63%；家居及個人清潔用品佔20%銷售，毛利率達68%至70%。將來集團擬將洗衣液、家居及個人清潔用品銷售佔比，調整至各佔70%及30%。

藍月亮生產所需原材料棕櫚油及包裝用低密度聚乙烯由去年第四季至今共漲價30%至40%，潘國樑稱，他們今年首季因而將產品提價10至15%。另今年度沒有再產生上市費用，及控制好銷售費用成本，料有助淨利潤率保持穩定。

研跨境電商進軍海外

集團除計劃開設新廠，另會在重慶及崑山增建二期廠房，增建廠一般料投資2至3億元。潘國樑還指出，建基於電商銷售佔比逾50%，每年銷售維持逾20%增長的基礎，集團擬研究進軍跨境電商及探索海外市場的機會。集團亦自今年初開發「月亮小屋」App，讓用家訂購產品，並在遇到用品較難清潔時，預約上屋收件清洗。若發展成熟，他不排除將來開店配合需求。