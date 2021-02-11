經濟

瑞信料恒指下半年重返30000點

【明報專訊】港股自3月以來歷次反彈，皆未能突破29,500點，不過瑞信大中華區投資總監邵志銘昨日預期，恒指下半年將見30,000點水平，升幅連同股息回報率可有8%，走勢與歐美股市一致。他指出，雖然目前港股滯後於區間橫行，惟中美等環球經濟反彈可利好港股市場。港股短線會受制於內地銀根收緊力度，但情况或在第四季有所放寬。

看好「可持續中國概念」行業

今年內地科技股續受監管消息影響，邵志銘指出，短線而言對科技股看法中性，除內地法規增加，科企在今年首季為中長線增長作出投資，相信未來兩季財務報告難以好過預期。

另外，投資者亦正增持高息股，以平衡增長股超配的持倉。瑞信較看好「可持續中國概念」的行業，包括太陽能、風能及電動車供應鏈，亦看好收息股及防守股，如本地地產股、保險股等。

納指隔晚再破頂，恒指昨受科技股帶動輕微高開50點，不過早市在100天線（28,958點）遇阻力，午市升幅收窄並一度微跌，收市力保升幅，報28,882點，升0.23%或65點。國指昨日收報10,677點，微升3點，科指收報8039點，升0.24%，主板成交1339億元。

中電信再炒作回A 股價升6.7%

信義光能（0968）升3.35%，為升幅最大藍籌。創科實業（0669）跌2%，為跌幅最大藍籌。摩通引述中電信（0728）料最快8月完成A股上市，昨日升6.7%至2.72元。

相關字詞﹕邵志銘 瑞信 科技股 恒指 港股

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