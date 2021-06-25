安永：港今年集資額難奪冠

蔡偉榮表示，估計2021年本港全年集資額達3500億元，換言之下半年逾1500億元，預算偏向保守。蔡偉榮亦稱，對下半年本港IPO保守的原因，包括憂慮市場對龐大投資額的承受力、環球寬鬆政策有期限、部分公司未必能趕及今年上市及其他外來因素等。

另外，報告提到上半年本港新股首日破發的比率，按年少5個百分點至41%，但不同板塊之間的首日表現相當參差，例如表現生物科技與健康板塊的新股，首日平均升53%、科技、傳媒和通信首日平均升30%，交通和物流板塊首日平均升3%，但這3個板塊以外，其他類型的新股均為負數。

上半年港新股量跌 集資額升逾倍

IPO數量方面，上半年本港只有45隻新股，較去年跌24%；集資額達2108億元，按年升127%。集資額創10年新高。安永審計服務合伙人賴耘峯表示，主要受益於中概股回歸及近年港交所對IPO制度進行的改革。報告亦顯示，上半年只有1間海外企業在港上市，較去年同期的10間大幅下跌。

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