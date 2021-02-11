小鵬汽車今起招股 入場費18181元 最多集資176億 今年第5隻中概股

明報記者 馬迪帆

截至昨夜10時半，小鵬的美股預託證券（美：XPEV）報40.76美元，跌2%。參考公告所採用的匯率，相當於158.16港元。按此計算，港股招股價上限較美股暫有近14%溢價。

港招股價較美股溢價近14%

根據港交所（0388）條例，循《上市條例》第19C章來港第二上市的條件之一，為公司具有兩年於合資格交易所的會計記錄，因此小鵬不符合此要求。據報，小鵬是次專門剝離同股不同權（WVR）架構，以雙重上市方式來港。

兩大對手蔚來及理想 曾傳來港上市

小鵬主打內地中高端車輛市場，其3款車型售價介乎15萬至41萬元（人民幣‧下同）不等，今年首3個月收入錄得4.12億元，季內毛損錄得1987萬元，首季淨虧損約6.5億元。該公司指出，本次來港上市集資用途方面，約有45%資金將用於拓展產品組合及車輛科技；約有35%將用於提升產品知名度、市場營銷、設立銷售點等。小鵬另外兩大國產對手蔚來（美︰NIO）、理想（美：LI），年內均曾傳出有意來港上市集資。

康諾亞生物今招股 26,919元入場

另外，再有未盈利生科股來港上市。內地生科公司康諾亞生物（2162）同為今日起招股，入場費26,918.55元（見表）。公司全球發行約5826萬股，不計超額配售權，料最多集資31億元。招股期至下周三（30日）中午12時截止，預計7月8日掛牌。公司前期投資者則包括高瓴資本、漢康資本、博裕資本、聯想控股（3396）旗下投資公司聯想之星等。

外媒：歸創通橋上限定價

正在招股的新股方面，醫械股歸創通橋（2190）將於今日中午截飛。路透旗下IFR昨日引消息稱，該股將上限定價，每股42.7元，料本次上市集資約25.6億元。報道續稱，歸創通橋昨日國際配售已提前截飛。綜合券商數據，該股至昨日已吸逾千億元孖展，僅計券商孖展，公開發售超購395倍。

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