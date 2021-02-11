經濟

六福全年多賺17% 內地擬增350店

【明報專訊】六福（0590）昨公布，截至今年3月底全年純利升17.4%至10.17億元。期內由於低基數效應，港澳今年1至3月季度同店銷售已全面轉負為正，料未來一年業務將重拾升軌。集團又對中國市場長線前景感到樂觀，料今年將淨增長不少於350間店；由於澳門通關情况較理想，料今財年增加兩間店舖，並於海外增加1間品牌店。

續攻內地電商 建自家平台

六福表示，4至6月首兩周錄得理想的同店銷售升幅，其中港澳同店銷售增長約1.2倍；內地同店銷售升幅約50%。六福表示，今年在內地店舖淨增長目標將不少於300間，主要集中於四五線城市開設品牌店，新品牌目標在內地淨增長50間店舖。另外，集團銳意在內地繼續發展電商業務，除了加強合作，亦會在內地建立自家電商平台，今年目標是電子商務業務銷售增長20%。

集團去年收入跌21.1%至88.61億元；每股基本盈利1.73元，擬派末期息及特別股息各0.5元，全年合計派息1.5元。期內港澳及內地同店銷售分別跌47.1%及4.7%，毛利跌20.8%至26.32億元，不過受惠於金價在下半財年回落及人民幣轉強，黃金對冲及匯兌淨額由虧轉盈，加上政府因應疫情的補貼等，經營溢利因此增加7.6%至12.44億元。

截至3月底止，集團在全球共經營2366間店舖，按年淨增設246間店舖，在港分店淨減少2間至47間；中國內地淨增加248間至2294間店舖。

東方表行純利倍升 派特別息

另外，東方表行（0398）全年亦多賺1.33倍至2.33億元，每股盈利43.17仙，派末期息12仙及特息27仙，合計派39仙。集團指下半財年各個市場均復蘇，全年營業額按年升48.9%至35億元，主因中國消費者留在本地消費，帶動中國市場收入大升，惟香港市場收入跌18.2%至9.8億元。集團又稱，香港業務在今年1至3月季度強勁反彈，預計中港均推出促進本地消費的政策，市場氣氛及需求繼續強勁。

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