經濟

反壟斷未完 FT︰中央七一後罰騰訊 料只針對騰訊音樂 主營業務不受影響

【明報專訊】繼阿里巴巴（9988）及美團（3690）捲入壟斷風波後，有傳騰訊（0700）亦不能獨善其身。英國《金融時報》昨日引述廣東省官員稱，中央擬在「七一」黨慶後向騰訊開刀，處以巨額罰款。但由於騰訊創辦人馬化騰作風一向低調，表現頗受中央欣賞，預計只有音樂業務被罰，主營的遊戲及社交媒體業務不會遭殃。騰訊拒絕就報道置評。

明報記者 蔡穎霖

報道引述內地官員稱，監管機構或從騰訊音樂（美︰TME）開刀，就其壟斷行為處以巨額罰款，直言集團必須表現出其忠誠，為北京政府做好姿態。該名官員補充，騰訊是否必須放棄環球音樂、索尼音樂、華納音樂等公司的獨家串流版權，甚至是否出售旗下酷狗、酷我兩款音樂分享程式，仍在談判當中。此前也有報道估計，中央今次對騰訊處罰金額至少100億元人民幣。

或須放棄獨家串流版權出售程式

騰訊音樂主營音樂串流服務，據悉佔中國在線音樂市場份額逾六成，於2018年從騰訊分拆赴美上市。公司今年5月公布季績時，管理層在電話會議上首度承認，目前正面臨中國監管機構的嚴格審查，會積極配合監管機構工作，遵守所有法律法規。該股股價由今年初已累跌逾兩成（見圖）。

不過，網易（9999）旗下網易雲音樂於今年5月與全球三大唱片公司之一Sony Music達成版權合作，取得Sony Music音樂庫的「數年期」版權授權，或已打破騰訊音樂多年來在內地的壟斷地位。

《金融時報》又引述市場人士形容，馬化騰作風低調、經常遵守政府的計劃行事，表現頗受中央欣賞，直言是阿里巴巴創辦人馬雲的相反面。

北水連續10日淨沽騰訊 累計139億

雖然馬化騰表現受中央欣賞，但股價卻受北水連日沽貨拖累，表現走弱。計及滬深港通，該股昨天錄得北水淨走6.7億元，為全日淨沽最多個股。翻查資料顯示，自本月10日起，北水已連續10個交易日淨沽出騰訊（見表），累計金額達139.49億元。騰訊昨天收報583元，升不足0.1%。至於其他主要科技股「ATMX」當中，美團昨升2.3%最多，阿里升1.4%，小米集團（1810）無升跌。

相關字詞﹕反壟斷法 金融時報 騰訊音樂

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