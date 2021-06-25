仲量聯行：本港甲廈轉正吸納量 2年首見

報告指出，疫情下企業對地產的需求改變，加上現時租金已跌至可負擔水平，令更多租戶選擇搬遷至優質寫字樓，提升工作環境，如外賣平台Foodpanda承租銅鑼灣時代廣場兩層樓面，建築面積約3.9萬方呎。據悉，Foodpanda租用的樓面位於2座23及24樓全層，以呎租45元承租，月租逾170萬元。

中環上月空置率回落至7.2%

另仲量聯行又指出，中環近月的租賃成交亦見改善，區內空置率已由7.5%回落至上月底7.2%，而月內較矚目的租賃成交為靈活辦公空間營運商德事商務中心承租中環友邦金融中心全層，涉及租用面積1.58萬方呎。整體而言，甲廈空置率由今年4月底的9.5%，減少0.1個百分點至9.4%，而至5月底，仍以九龍東的空置率最高，約13.4%，而尖沙嘴則居次，空置率為10.9%，是唯一一區空置率按月錄得上升，升幅為0.3個百分點。仲量聯行香港租賃業務主管鮑雅歷表示，企業對香港經濟逐漸恢復信心，相信寫字樓租賃市場最差的時刻已經過去，下半年主要商業區的租金跌幅將轉趨緩和。

半島廣場全層1.36億易手

此外，市場消息指出，紅磡崇安街半島廣場中高層全層，最新以約1.36億元易手，以全層面積約26,681方呎計，呎價約5097元，屬市價水平。

據悉，原業主為OTTO INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED，屬德國零售採購商OTTO的香港分部，該公司1993年起購入該廈一籃子單位，早前已沽出部分物業，包括17及22樓全層，連同上述物業在內，一年間套現逾3億元。