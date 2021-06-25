經濟

禮頓山相連戶2.3億售 疫下屋苑最大宗

【明報專訊】豪宅買賣暢旺，市場屢錄大額或特色戶成交。市場消息稱，跑馬地指標豪宅屋苑禮頓山，最新錄相連戶成交，有關單位為7座高層A及B室，實用面積3071方呎，原則8房雙套房設計，連2個車位，近日以2.328億元易手，實呎75,806元，為該屋苑疫下最大宗的成交。原業主2000年4825.6萬元一手購入，持貨近21年，帳面獲利約1.85億元或近4倍。

海峰園4房6620萬沽 40年升16倍

淺水灣海峰園亦錄大額成交，中原資深區域營業董事李卓雄表示，上述單位為高層C室，實用面積1961方呎，4房1套連工作間及雙工人房間隔，享海景，獲區內用家以6620萬元承接，實呎33,758元。原業主早在1981年9月以395萬元購入，持貨40年，帳面大賺6225萬元或逾15.7倍。

新盤向隅客918萬購爵悅庭特色戶

另外，大圍柏傲莊III向隅客轉購荃灣爵悅庭2房特色戶。中原地產分行經理林恩信表示，爵悅庭上月錄得11宗成交，本月亦已累錄10宗，最新成交為東爵軒極高層F室特色戶，屬實用面積522方呎，2房間隔，單位位於特色樓層，擁12呎特高樓底及落地玻璃窗，附有雅致裝修，以918萬元成交，實呎17,586元。林氏又指出，買家為柏傲莊III向隅客，經歷三輪抽籤均落空，隨即回流二手市場尋覓心水戶。原業主2016年634萬元購入，帳面獲利284萬元或45%。

立坊1房實呎再破2萬元大關

同區立坊迷你戶實呎再破2萬元大關，利嘉閣地產助理分區董事鍾景安表示，立坊中層12室，實用面積293方呎，1房間隔，望海景，以622萬元售出，實呎21,229元。原業主2018年1月以約510萬元購入，帳面獲利約112萬元或近22%。

東涌本月暫錄62宗 東環佔逾兩成

上月錄逾百宗二手成交的東涌，本月至今暫錄約62宗成交，其中東環涉13宗，即佔本月區內交投逾兩成。中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，東環最新成交位於6A座高層8室，實用面積644方呎，3房套房間隔，以920萬元成交，實呎14,286元。買家為區內換樓客，原業主2015年1月以638.1萬元一手買入，持貨約6年半，帳面獲利281.9萬元或約44%。陳又指出，東環本月累錄13宗成交，平均實呎15,620元。

相關字詞﹕東環 立坊 爵悅庭 海峰園 禮頓山

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