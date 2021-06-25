經濟

羅智光「首置」購朗濤

【明報專訊】樓市暢旺，多個新盤均錄得名人入市，其中公務員事務局前局長羅智光，本月初便以1886.1萬元購入鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗​濤一個3房單位，並以「首置」名義入市。

土地註冊處顯示，上述單位為朗​濤3座中高層C室，實用面積1103方呎，屬3房連套房間隔，本月初以1886.1萬元售出，實呎1.71萬元，登記買家為羅智光（Joshua Law Chi Kong），與公務員事務局前局長同名，據悉為同一人，而羅智光今次只需支付約70萬元印花稅，即以首置名義入市。

柏傲莊II明推售67伙 超額48倍

此外，新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站上蓋柏傲莊II明日將以價單形式發售67伙。據悉，項目至昨日截止共收逾3300票，即超額約48倍，而項目一期周六同步發售的18伙，周三截止時共錄逾3000票，超額約166倍，兩批單位均於今日進行抽籤。

另外，屯馬線後日全面通車，沿線屋苑租賃活躍。香港置業分行市務經理（銷售）吳仁傑表示，啟德1號(I)新近錄一宗租務成交，有關單位為2座低層戶，4房間隔，望泳池園景，實用面積約1544方呎，以月租5萬元獲承接，呎租約32.4元。原業主2018年10月以4400萬元購入單位，回報約1.36厘。

吳又稱，由於是次單位實用面積較大，故呎租較啟德區屋苑平均呎租稍低。

相關字詞﹕柏傲莊 名人入市 朗濤 羅智光 啟德1號

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