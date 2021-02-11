維港1號首批折實均呎逼2.3萬 低過同區THE HENLEY一成 1房656萬起進駐跑道區

明報記者 林尚民

維港1號今次推出的212伙，佔樓盤兩成，以定價計，平均實呎26,564元，扣除最高13.5%優惠（包括5%即供優惠及8.5%印花稅津貼）後，折實平均實呎22,977元，較THE HENLEY I首張96伙價單折實平均實呎26,448元低逾13%。不過，值得注意的是，THE HENLEY I位置上較鄰近港鐵啟德站，面向啟德體育園的單位景觀亦較為開揚，兩盤首批定價或反映相關因素。

向避風塘較向維港單位貴一成

中海外地產董事總經理游偉光表示，首張價單定價屬啟動價，已預留一定加價空間，項目將於今日起收票，最快下月初開售。事實上，雖然維港1號位於跑道區，但向維港一面是由中海外、會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）、華懋及帝國持有的4C區2號地盤，換言之，維港1號不少向維港單位景觀將受另一樓盤影響。在首張價單中，亦反映相關因素，如實用面積643方呎的1A座15樓A室3房戶，望觀塘避風塘景，折實1654.4萬元，為首批售價最貴單位，折實實呎25,729元，同座同層實用面積444方呎的B室向維港方向2房單位，折實1025.9萬元，折實實呎23,106元，前者呎價較後者高約11%。

首批建期價低千萬單位佔三成

若參照價單，今批212伙包括62個1房、126個2房及24個3房單位，實用面積329至643方呎，定價758.8萬至1912.7萬元，折實656.3萬至1654.4萬元，實呎22,994至30,295元，折實實呎由19,888至26,204元。今批售價及呎價最低一伙均為實用面積330方呎的1B座1樓D室，定價758.8萬元，定價656.3萬元，折實實呎19,888元。

另外，項目預計2023年3月落成，樓花期約21個月，若買家選用建期付款，最高折扣為9.5%，與即供優惠差距4個百分點，而整批212個單位中，有67伙建期價在1000萬元以下，佔樓盤約31%，即可承做最高樓價八至九成高成數按揭。

發展商亦為買家提供最高樓價20%或25%二按，首兩年息口分別為P（P為5厘、下同）減2厘及P減1厘，其後則為P。