經濟

謝瑞麟續精簡港分店 全年虧損減半 股價升16.5%

【明報專訊】謝瑞麟（0417）公布，截至今年3月底止全年淨虧損4398萬元，較上財年虧損收窄一半，每股基本虧損17.6港仙，不派末期息。集團主席及行政總裁謝邱安儀指出，香港業務短期內仍面對壓力，將繼續控制風險，包括精簡分店網絡，亦會尋找機會開店。

明報記者 蕭嘉聰

謝瑞麟昨午公布業績，股份午後最高升見1.3元，收市仍大升16.5%至1.27元，成交273.6萬元。集團表示，澳門業務自去年9月開始回到正軌，現時中國及澳門業務已逐步回復至疫情前水平，但香港銷售仍因疫情反覆而受壓。

去年港澳營業額大跌50%

集團去年港澳業務的營業額大跌50.2%，同店銷售下跌39.0%，由於零售市場持續低迷惟租金居高不下，香港一共關閉4間位於銅鑼灣、旺角、尖沙咀及黃大仙的分店，至今年3月底止共經營25間分店。謝瑞麟副主席、首席策略暨財務官伍綺琴表示，去年平均續租的三分之一店舖減租幅度達四至五成，而其他店舖曾獲業主減租一半或六、七成，不過去年9至10月已大幅減少。展望今個財年，謝邱安儀表示，現時租金較為合理，有機會在本地市場開設分店，又指開店並非着重數字，而是分布民生及遊客區比例是否理想。無意再減少分店，亦無裁員計劃。

現時租金較合理 無裁員計劃

中國業務方面，集團期內淨增加5間分店至450間，包括173間自營店及277間加盟店，當中自營店營業額按年升3.9%。中國內地去年的同店銷售錄得13.3%增長，伍綺琴透露，今年五一黃金周期間，中國同店增長達10%，香港亦因基數低錄得雙位數字增幅，反映增長勢頭不錯。她續指，集團過去計劃兩年內在內地開設100間分店，去年受疫情影響放緩，但對中國表現仍有信心，今年目標是恢復開店步伐。

展望今個財年能否扭虧為盈，伍綺琴表示，對前景審慎冀有正面增長，雖然現時現金流充裕，但會等到生意有改善才考慮派息。

謝邱安儀強調，香港增長只是基數效應，始終行業以旅客為主，未來業務要達到全面復蘇，仍視乎疫情是否受控以及何時通關，並非集團可控範圍內，現時就會專注本地客生意，以彌補生意缺口。

至於香港即將派發消費券，謝邱安儀表示歡迎措施，又指可以整體帶動香港零售業表現，對市道有正面作用，而謝瑞麟的推廣細節有待確定。

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