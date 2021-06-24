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新港人湧入 社會趨多極化

【明報專訊】星展香港經濟研究部首席中國經濟師梁兆基指出，過去本港社會可簡單分為基層、中產及富豪三個階級，而隨着近年來自內地的「新香港人」湧港，加上去年爆發疫情後不少低下階層失去工作，現時社會已趨多極化。

他表示，「我認為目前香港已經分為多個不同的世界，而你在自己的世界與相熟的一班人玩，不知道其他世界的情况，舉例說，是次疫情令不少人不幸失去工作，三餐不繼甚至露宿街頭，但一個家庭如果擁有自住物業，至少可以用來加按套現暫解燃眉之急，生活會較有保障；假如兩夫婦月入共20萬元，看來好像不差，但若他們是近年始購入一個1000萬元單位，供樓也有一定壓力，他們便不會覺得自己有錢；那麼假如你有5000萬元身家，但這樣是否代表你很有錢呢？視乎與誰比較吧！近年來自內地的新香港人往往有數億元身家，有10億元的亦不少，亦有一些擁有50億元、100億元身家，故此目前本港的有錢人亦分很多等級。」

籲重視扶貧 為失業者提供再培訓

梁兆基表示，雖然內地富豪湧港長遠有利經濟發展，惟是次疫情令本港不少中下階層失業手停口停，貧富差距愈來愈大，為社會埋下不穩定的種子，他認為港府若希望社會穩定，目前應該重視扶貧，尤其是為失去工作的中下階層提供再培訓，幫助他們重返職場、賺取收入、改善生活。

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