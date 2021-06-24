內地隔離政策常變 備「一紙兩碼」過關

明報記者

要確保有通關名額，必須透過「健康驛站房間線上預約系統」註冊，系統開放預約時間為每日上午10時至晚上8時，名額先到先得。最早可提前7日預約，例如6月7日北上，最快可在6月1日上午10時後預約。要臨時改變過關日期，則要提前2日取消預約，萬一當日未能如期過關便會視之為「爽約」，連續「爽約」兩次，之後14日會被禁止預約。

出發前一天做檢測 報告須彩色打印

在過關前需要準備「一紙兩碼」。一紙是指香港的社區檢測中心發出的核酸檢測紙質報告，由於關口只接受24小時內的檢測結果，因此要在過關前一天進行核酸檢測，記得帶上回鄉證及表明為返內地用，過關當日出發前可到同一檢測中心打印報告，或在可以電子打印的店舖自行打印，但切記要彩色打印。

至於兩碼，其中一碼是在過關當日登入健康驛站，系統提供的綠色QR code（綠碼）；另一碼是過關前24小時內，透過微信小程序登入「海關旅客指尖服務」填寫健康申報表，完成後會提供黑色QR code（黑碼），綠碼和黑碼均可以手機截圖儲存。

有了「一紙兩碼」，連同身分證與回鄉證便可以準備過關。深圳關口需要「過三關」，第一關是出示核酸報告、綠碼及回鄉證；到達第二關之前則需要填寫兩份表格，一份是A4紙大小的「重點人員移交紀錄單」，另一份是較細張的「入境旅客軌跡卡」，屆時自備筆會較方便。在第二關展示黑碼、兩份表格及回鄉卡，工作人員會在回鄉卡背面貼上「一碼通」貼紙；到第三關讓關員檢查回鄉證及軌跡卡，完成後才算完成過關手續的一半。

入境須「過三關」 專車送隔離酒店

接下來行李安檢後，會有職員收走移交紀錄單，之後便到分區隔離。工作人員會按照你填寫的目的地進行分區，例如羅湖區、福田區、南山區等，並收走回鄉證和貼上分區貼紙，接着在候車區等待接送至隔離酒店。順利的話，整個過關流程約需1小時。

雖然候車區沒有明確的接駁車班次，但綜合資訊，一般在上午11時、下午2時、下午5時及下午8時左右各區都會陸續有車，候車區有飲水機及糕點提供。到達酒店辦好入住手續後便開始14天的集中隔離生活，隔離期間第1、4、7、13天會進行核酸檢測。要注意的是，所謂14天隔離，例如1號入住，那麼15號才是第14天，而且解除隔離時間必須以入境時間為準，即中午12時02分入境，解除隔離時間也是中午12時02分。

由於廣州疫情關係，現時深圳採取14天集中隔離及7天居家健康監測，但不同省市各有入境隔離要求，如最終目的地為深圳市以外，應先行了解該省市的隔離政策，並在入住酒店後盡快填妥「一碼通」申請居家監測及登記健康碼，例如廣東省採用的「粵康碼」。一碼通切記所填家居地址必須精確，填寫後亦建議致電通知家居地址所屬街道辦，當地街道辦將決定是否接受申請，如被拒絕則只能在酒店再隔離7日，即前後共21日。

廣州須另隔離7日 得綠碼轉家居監察

如獲批准居家監測，酒店解除隔離當日24小時內健康碼會轉為綠色，其間要盡快到家中及向街道辦報備，24小時一過綠碼便會轉回黃色健康碼，將限制出入部分公共場所，因此7天監測期間，原則上是不建議外出，直至7天後重新轉回綠碼，才算結束整個隔離程序。特別要注意是，隔離政策會隨疫情而隨時有鬆緊，因此隔離期間亦要時常注意相關措施變化，才能及早應對。

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