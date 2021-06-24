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高山企業8億統一長沙灣豐華工廈業權

【明報專訊】工廈物業近年備受追捧，由高山企業（0616）昨日透過強拍以8億元統一長沙灣豐華工業大廈業權，有業界人士指出，政府推出「標準金額」補地價先導計劃，以及近年拆售面積較細的迷你工廈單位成交價理想，料工廈強拍趨勢將持續上升。

上述豐華工業大廈位於青山道646、648及648A號，佔地約9205方呎，現狀為一幢於1960年落成的7層高工業大廈，高山企業以8億元統一業權，若以地積比率約12倍作重建商廈計，總樓面約11.05萬方呎，每方呎樓面地價即約7239元。

業界料未來工廈強拍個案增

負責拍賣的第一太平戴維斯陳超國表示，疫情令物流倉庫需求上升，近期有業主把大型工廈單位劏細出售，價錢理想，加上補地價先導計劃，吸引發展商投資工廈或把工廈申請重建成商廈，目前仍有數宗同類型強拍申請正在處理，其中一宗已完成聆訊待批強拍令，料工廈強拍趨勢將續升。他又稱，不少過去兩三年申請強拍之項目今年將會進入最後審訊階段，相信今年整體強拍宗數比去年多。

偉業街166號全幢逾4億放售

另中原（工商舖）工商部分區營業董事葉宇政表示，觀塘偉業街166號全幢，地盤約6420方呎，現為13層高工廈，總樓面約60,527方呎，以約4.08億元放售，平均呎價約6740元，若買家重建成寫字樓或酒店，可建樓面約77,040方呎，每方呎樓面地價約5295元。

相關字詞﹕豐華工業大廈 工廈放售 重建 強拍 高山企業

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