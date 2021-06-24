王敏剛壽山村道遺產貨1.48億易手

土地註冊處顯示，壽山村道26號A洋房，實用3598方呎，上月底以1.48億元沽出，實呎41,134元。物業原由王敏剛於2018年以1.2億元購入，王敏剛2019年去世後，由其遺孀周進娣繼承，現成交價較3年前購入價高2800萬元或23%。

瀚廬雙號屋1.35億沽 16年勁賺億元

另外，美聯物業營業經理林莊姿表示，西貢瀚廬雙號獨立屋，實用3110方呎，連近1萬方呎花園、兼擁私家泳池，前園可停泊多架車輛，原叫價1.5億元，近日減價至1.35億元售出，累計減價一成，實呎43,408元。原業主2005年3500萬元購入，持貨16年，帳面獲利1億元或2.8倍。

嘉林閣銀主盤5640萬易手

利嘉閣分行經理陳漢白稱，薄扶林嘉林閣低層A室，屬銀主盤，實用2549方呎，3房雙套間隔連3個車位，望海景，5640萬元沽出，實呎22,126元。原業主1995年6月以1468萬元購入，持貨約26年，帳面升值約2.8倍。資料顯示，屋苑上月一個高層同面積單位，以6600萬元連6個車位售出，撇除車位價值，估計今次銀主盤單位售價略低市價。