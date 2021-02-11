愉景新城實呎1.74萬破頂 2房首破800萬

元朗朗庭園亦錄新高成交。中原分區營業經理溫旭銘表示，屋苑1座高層G室，實用433方呎，2房間隔，以640萬元沽出，創屋苑成交價新高，實呎14,781元。屋苑雖設3房及特色單位，但成交量少，故上述單位即使屬2房戶，成交價仍創屋苑新高，原業主2014年408萬元購入，帳面獲利232萬元或57%。屋苑對上成交價紀錄，於今年4月以637萬元所創下，即新紀錄較舊紀錄略高3萬元。

將中2房實呎再破2萬逼高峰價

另外，將軍澳本月二手成交破300宗，中原高級分區營業董事柯勇表示，區內將軍澳中心本月至今暫錄19宗成交，其中11座低層F室，實用406方呎，2房間隔，以835萬元成交，實呎20,567元。原業主2008年以223萬元購入，帳面獲利612萬元或逾2.7倍。是次成交呎價僅低於去年12月、以實呎20,833元所創下的屋苑分層紀錄。

白居二客積極入市。中原區域營業經理梁岳宏表示，青衣區本月已錄得25宗未補地價公屋及居屋成交，較上月12宗升1.1倍，其中，區內長安邨安湄樓高層13室，實用449方呎，2房間隔，獲白居二客以345萬元未補價承接，實呎7684元。原業主2018年中以80.81萬元未補價買入，3年額印期則鬆綁，帳面升246.19萬元或3.3倍。

瑧環2房戶11年帳面蝕239萬

個別屋苑旺市下仍錄蝕讓，土地註冊處顯示，西半山瑧環高層B室，近日以1800萬元易手，單位實用676方呎，屬2房1套間隔，成交呎價26,627元，原業主於2010年以2039.2萬元購入，帳面蝕239.2萬元或11.7%，為屋苑歷來帳面最大蝕幅個案。