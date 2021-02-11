經濟

香港地產

愉景新城實呎1.74萬破頂 2房首破800萬

【明報專訊】二手破頂成交持續湧現，多個地區均有屋苑錄得新高紀錄成交，其中荃灣愉景新城更有2房戶首破800萬元大關。利嘉閣分行經理陳敏生表示，愉景新城3期12座高層C室，實用477方呎，2房間隔，以830萬元沽出，除創屋苑2房成交價新高外，實呎更高見17,400元，創屋苑分層標準戶新高。原業主2007年約213.9萬元購入，帳面獲利約616.1萬元或2.9倍。

元朗朗庭園亦錄新高成交。中原分區營業經理溫旭銘表示，屋苑1座高層G室，實用433方呎，2房間隔，以640萬元沽出，創屋苑成交價新高，實呎14,781元。屋苑雖設3房及特色單位，但成交量少，故上述單位即使屬2房戶，成交價仍創屋苑新高，原業主2014年408萬元購入，帳面獲利232萬元或57%。屋苑對上成交價紀錄，於今年4月以637萬元所創下，即新紀錄較舊紀錄略高3萬元。

將中2房實呎再破2萬逼高峰價

另外，將軍澳本月二手成交破300宗，中原高級分區營業董事柯勇表示，區內將軍澳中心本月至今暫錄19宗成交，其中11座低層F室，實用406方呎，2房間隔，以835萬元成交，實呎20,567元。原業主2008年以223萬元購入，帳面獲利612萬元或逾2.7倍。是次成交呎價僅低於去年12月、以實呎20,833元所創下的屋苑分層紀錄。

白居二客積極入市。中原區域營業經理梁岳宏表示，青衣區本月已錄得25宗未補地價公屋及居屋成交，較上月12宗升1.1倍，其中，區內長安邨安湄樓高層13室，實用449方呎，2房間隔，獲白居二客以345萬元未補價承接，實呎7684元。原業主2018年中以80.81萬元未補價買入，3年額印期則鬆綁，帳面升246.19萬元或3.3倍。

瑧環2房戶11年帳面蝕239萬

個別屋苑旺市下仍錄蝕讓，土地註冊處顯示，西半山瑧環高層B室，近日以1800萬元易手，單位實用676方呎，屬2房1套間隔，成交呎價26,627元，原業主於2010年以2039.2萬元購入，帳面蝕239.2萬元或11.7%，為屋苑歷來帳面最大蝕幅個案。

相關字詞﹕瑧環 蝕讓成交 白居二 青衣 將軍澳中心 朗庭園 愉景新城 二手成交 新高成交

上 / 下一篇新聞

港航再裁700人 規模歷來最大 累計削近1400人 高管減薪幅度增至36%
港航再裁700人 規模歷來最大 累計削近1400人 高管減薪幅度增至36%
年初被指違規 須退還部分保就業資助
年初被指違規 須退還部分保就業資助
小鵬汽車料下月港上市集資156億
小鵬汽車料下月港上市集資156億
iBond暗盤收市升幅不足3% 分析︰104元始沽貨 須注意收費
iBond暗盤收市升幅不足3% 分析︰104元始沽貨 須注意收費
中信銀行推認購退款享0.55厘優惠定存利率
中信銀行推認購退款享0.55厘優惠定存利率
貿發局上調預測 全年出口料達15%
貿發局上調預測 全年出口料達15%
恒指漲507點 3個月最勁 科技股做好 ATM撐市
恒指漲507點 3個月最勁 科技股做好 ATM撐市
憂反壟斷蔓延 貝萊德對中國科企審慎
憂反壟斷蔓延 貝萊德對中國科企審慎
新濠伙雅居樂40億購中山地
新濠伙雅居樂40億購中山地
中國動向去年多賺近4倍
中國動向去年多賺近4倍
謝瑞麟續精簡港分店 全年虧損減半 股價升16.5%
謝瑞麟續精簡港分店 全年虧損減半 股價升16.5%
HKTVmall增設3電子支付系統吸消費券
HKTVmall增設3電子支付系統吸消費券
美上月二手樓價35萬美元創新高 按年升幅22年最勁 分析：成交量跌或見頂先兆
美上月二手樓價35萬美元創新高 按年升幅22年最勁 分析：成交量跌或見頂先兆
美製造業PMI初值升至62.6
美製造業PMI初值升至62.6
巴菲特捐巴郡41億美元股票予5慈善基金
巴菲特捐巴郡41億美元股票予5慈善基金
張兆聰：銅價回落利好 建板轉強可吼
張兆聰：銅價回落利好 建板轉強可吼
技術取勝：煤氣暫受制於12.5元
技術取勝：煤氣暫受制於12.5元
歐陽若曦試揸小鵬：其他車好舊
歐陽若曦試揸小鵬：其他車好舊
WeLab推開戶獎賞抽獎吸「薦友」
WeLab推開戶獎賞抽獎吸「薦友」
劉思明：偷步買科技股 吼中通信美團
劉思明：偷步買科技股 吼中通信美團
周顯：比特幣熊巿 往往要捱兩年
周顯：比特幣熊巿 往往要捱兩年
湯文亮：G7難與八國聯軍相比
湯文亮：G7難與八國聯軍相比
柏傲莊III實呎3.5萬 新界標準戶新高 河景4房雙套分層大戶逾4441萬沽
柏傲莊III實呎3.5萬 新界標準戶新高 河景4房雙套分層大戶逾4441萬沽
維港1號示範單位曝光 最快今日開價
維港1號示範單位曝光 最快今日開價
王敏剛壽山村道遺產貨1.48億易手
王敏剛壽山村道遺產貨1.48億易手
高山企業8億統一長沙灣豐華工廈業權
高山企業8億統一長沙灣豐華工廈業權
利嘉閣「假一賠千」迄今22宗舉報成立
利嘉閣「假一賠千」迄今22宗舉報成立
內地隔離政策常變 備「一紙兩碼」過關
內地隔離政策常變 備「一紙兩碼」過關
灣區須知：住什麼酒店隔離 視乎填報地址
灣區須知：住什麼酒店隔離 視乎填報地址
星展梁兆基：抗疫顯優勢 資金湧港樓價易升難跌
星展梁兆基：抗疫顯優勢 資金湧港樓價易升難跌
新港人湧入 社會趨多極化
新港人湧入 社會趨多極化