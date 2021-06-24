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維港1號示範單位曝光 最快今日開價

【明報專訊】啟德跑道區首新盤的中海外（0688）新盤維港1號，昨首度向傳媒開放示範單位，包括2個連裝修示範單位及3個交樓標準示位。據悉，樓盤最快今日公布首張價單，料首批涉及不少於212伙。

昨天開放的示範單位，其中屬2房間隔的2B座28樓J室，實用451方呎，分別設有連裝修及交樓標準示位，單位採用開放式廚房設計。示位單位露台均屬合併工作平台設計，故項目露台普遍較其他新盤為大，能擺放小型家具。

42 TUNG ST. 兩房585呎起 下月推售

另外，The Development Studio（TDS）旗下的上環東街42號舊契重建項目，昨公布命名為「42 TUNG ST.」。TDS投資部主管鄭冠麒表示，昨已上載樓書，預計關鍵日期為明年9月30日，首批價單最快下月上旬公布，並隨即開售。鄭亦稱，項目涉23層，提供13伙，包括9個分層標準戶，實用585方呎，2房間隔，位於5至12樓、15樓；以及4個複式單位，位於16至19樓，實用1157方呎，3房2套間隔，其中5樓及16樓分別包括346方呎及43方呎平台，銷售目標為吸納本地年輕人及小型家庭。

鄭又稱，除5樓連平台戶和4個複式戶採招標形式出售外，其餘以價單形式出售。TDS合伙人兼項目部主管梁祈安表示，項目採用獨立電梯大堂，住户需拍卡才可到另一層。TDS主席簡基富表示，未來將有3個項目落成，包括淺水灣125號、堅尼地道33至35號及荷李活道15至29號，其中淺水灣項目為全複式豪宅，將會以現樓出售。

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