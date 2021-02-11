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柏傲莊III實呎3.5萬 新界標準戶新高 河景4房雙套分層大戶逾4441萬沽

【明報專訊】本月整體新盤成交突破1600宗之際，新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊III，更是本月焦點樓盤，部分透過招標售出之實用1269方呎、向城門河景4房單位更創出新高價，個別成交實呎達3.5萬元，創新界標準分層戶新高紀錄。明報記者 林尚民 林可為

柏傲莊III透過招標售出3個4房雙套戶，同為實用1269方呎8A座B室，成交價3900萬至4441.5萬元，其中8A座47樓B室，成交價4441.5萬元，實呎3.5萬元，打破新界標準分層戶呎價紀錄。資料顯示，上一次錄得新界最高成交呎價分層標準戶，同屬新世界樓盤，為去年8月以6521.4萬元售出的西貢清水灣傲瀧1座5樓A室，實用1945方呎、實呎3.35萬元。

一期周六推售18伙餘貨

新世界發展行政總裁鄭志剛指，市場對優質樓盤渴求，造就柏傲莊創價量兼備佳績，而集團亦已迅速加推應市。市場消息指，柏傲莊全部三期、近9個月來累售2942伙，佔整個項目單位總數3090伙的95%，套現362億元；項目亦推售餘貨，其中柏傲莊I周六推售18伙。不過，柏傲莊III日前以827.2萬元售出的8B座30樓F室1房戶，買家新近撻訂，料遭沒收5%訂金涉逾41萬元，令項目撻訂總數增至4宗。

畢架•金峰下月現樓推

其他新盤亦蠢蠢欲動。遠展（0035）地產總裁方文昌指，集團旗下大埔公路沙田嶺段新盤畢架•金峰，本月上載樓書、下月現樓發售，價錢以沙田九肚一帶作參考，該區分層物業現時呎價約2.5萬至3萬元。遠展營業及市務總經理陳富強補充，項目提供66伙，包括4幢實用約2800至3400餘方呎洋房，另62伙分層戶，實用1018至1548餘方呎，全屬3房間隔。

大手客1.29億連掃上源3幢洋房

其他大額一手單位亦具承接力。萬科香港旗下屯門掃管笏上源，錄大手客連購3幢洋房、涉資1.29億元；相關洋房實用均2707方呎，成交價同為4300萬元、實呎1.58萬元。市場消息指，上述洋房雖屬同一組客人，但以不同名字購入，料不需付辣稅。

緹山本月累沽4伙吸金7億

嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山連錄3宗成交、吸金逾5.25億元，其中實用5170方呎5號別墅，成交價3.59億元、實呎6.95萬元；另2伙標準戶是1座5樓B室、2座3樓A室，實用1699方呎和1760方呎，成交價8495萬及8096萬元（均連車位）、實呎5萬和4.6萬元；緹山本月累售4伙，吸金約7億元。

相關字詞﹕上源 緹山 遠展 畢架•金峰 鄭志剛 新世界 新界新高 柏傲莊III

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