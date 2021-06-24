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經濟
2021年6月24日星期四
技術取勝
投資策略
港航再裁700人 規模歷來最大 累計削近1400人 高管減薪幅度增至36%
年初被指違規 須退還部分保就業資助
小鵬汽車料下月港上市集資156億
iBond暗盤收市升幅不足3% 分析︰104元始沽貨 須注意收費
中信銀行推認購退款享0.55厘優惠定存利率
貿發局上調預測 全年出口料達15%
恒指漲507點 3個月最勁 科技股做好 ATM撐市
憂反壟斷蔓延 貝萊德對中國科企審慎
新濠伙雅居樂40億購中山地
中國動向去年多賺近4倍
謝瑞麟續精簡港分店 全年虧損減半 股價升16.5%
HKTVmall增設3電子支付系統吸消費券
美上月二手樓價35萬美元創新高 按年升幅22年最勁 分析：成交量跌或見頂先兆
美製造業PMI初值升至62.6
巴菲特捐巴郡41億美元股票予5慈善基金
張兆聰：銅價回落利好 建板轉強可吼
技術取勝：煤氣暫受制於12.5元
歐陽若曦試揸小鵬：其他車好舊
WeLab推開戶獎賞抽獎吸「薦友」
劉思明：偷步買科技股 吼中通信美團
周顯：比特幣熊巿 往往要捱兩年
湯文亮：G7難與八國聯軍相比
柏傲莊III實呎3.5萬 新界標準戶新高 河景4房雙套分層大戶逾4441萬沽
維港1號示範單位曝光 最快今日開價
愉景新城實呎1.74萬破頂 2房首破800萬
王敏剛壽山村道遺產貨1.48億易手
高山企業8億統一長沙灣豐華工廈業權
利嘉閣「假一賠千」迄今22宗舉報成立
內地隔離政策常變 備「一紙兩碼」過關
灣區須知：住什麼酒店隔離 視乎填報地址
星展梁兆基：抗疫顯優勢 資金湧港樓價易升難跌
新港人湧入 社會趨多極化
技術取勝：煤氣暫受制於12.5元
【明報專訊】澳博下試8元支持位（圖）
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