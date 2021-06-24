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巴菲特捐巴郡41億美元股票予5慈善基金

【明報專訊】「股神」巴菲特昨表示，將向比爾與梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）等5個慈善基金，捐出其投資旗艦巴郡價值41億美元（約319.8億港元）的股票，不過他將辭去蓋茨基金會的受託人職務。巴菲特稱，自2006年承諾捐出名下所有巴郡股票以來，今次已是其第16年的年度股票捐贈。按捐出時的股票價值計算，巴菲特歷年已捐出總值410億美元（約3198億港元）的巴郡股票。

巴菲特的巴郡持股，相當於其資產淨值逾99%。今年的捐贈標誌着年屆90的巴菲特，已完成一半的捐贈目標。在開始捐贈股份前，巴菲特持有474,998股巴郡A股（BRK.A），目前他持有238,624股，價值約1000億美元。他說：「今天（周三）是我的里程碑。」FactSet的數據顯示，巴菲特是巴郡最大股東，持有約39% A類股。巴菲特辭去蓋茨基金會的職務，時值該基金會兩名創辦人離婚。巴菲特稱，辭去該基金會的職務，「就像我已辭去巴郡以外，所有公司董事會的職務一樣」。

辭蓋茨基金會職務

此外，有「貨車界Uber」之稱的內地最大貨車運輸服務平台滿幫集團（YMM），周二在紐約上市掛牌首日收報21.5美元，較19美元的招股價高出13.2%，不過昨早段股價回落7%。曾任職阿里巴巴 （9988） 的滿幫集團創辦人張暉，擁有滿幫9.2%股份。根據彭博億萬富豪榜數據，他在周二收市持股價值達21億美元，成為新晉億萬富豪。

（綜合報道）

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